"راشد لأصحاب الهمم" يستعد لاستقبال طلبته وسط إجراءات احترازيه

أعلن مركز راشد لأصحاب الهمم، عن جاهزيته لاستقبال طلبته مع بدء العام الأكاديمي الجديد، حيث أكدت إدارة المركز اتخاذها لكافة التدابير الاحترازية الخاصة، لحماية طلبة المركز من فيروس كورونا المستجد، وأشارت إدارة المركز إلى إنها قامت في الأونة الأخيرة بعمليات تعقيم شاملة لكافة مرافق المركز، وأدواته، بالإضافة إلى تعقيم كافة السيارات التابعة له، الى جانب فحص كافة موظفي المركز، بهدف التأكد من سلامتهم، كما تم توزيع كافة الملصقات التي تضمن تطبيق التباعد الاجتماعي داخل المركز.

وفي هذا السياق، عبرت السيدة مريم عثمان، المدير العام للمركز، عن سعادتها بانطلاقة العام الأكاديمي الجديد، وعودة الطلبة إلى المركز. وقالت: "مع نهاية العام الدراسي الماضي، واجهنا جميعاً خطر انتشار فيروس كورونا، وتمكنا من الانتصار عليه بفضل التزامنا جميعاً بالإجراءات الاحترازية، والتوجيهات الصادرة عن كافة الهيئات والمؤسسات المعنية في الدولة، الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس، وها نحن نعود مجدداً الى أروقة المركز، بعد إنجاز عمليات التعقيم الخاصة بمرافقه، وإجراء الفحوصات اللازمة لكافة موظفي المركز". وأضافت: "يسعدنا جميعاً الترحيب بعودة طلبتنا الى حضن مركزهم، وسط إجراءات احترازية عديدة، لضمان سلامتهم جميعاً". وأشارت مريم عثمان، إلى أن إدارة المركز، قامت أخيراً بتركيب بوابات التعقيم الخاصة، وذلك لضمان دخول آمن الى المركز. وبينت مريم انه تم إجراء فحوصات (PCR) لكافة موظفي المركز بالتعاون مع مجموعة التداوي الطبية. وتوجهت في هذا السياق بالشكر الجزيل إلى السيد مروان إبراهيم حاجي ناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة التداوي الطبية، على دعمه المستمر للمركز. وقالت: "تربطنا مع مجموعة التداوي الطبية علاقة متينة، وهي تعتبر واحدة من المؤسسات الداعمة لمركز راشد لأصحاب الهمم، وقيامها بإنجاز الفحوصات الطبية لطلبتنا وموظفينا، بلا شك يأتي في اطار دعمها المستمر للمركز وطلبته".

وشددت مريم عثمان على التزام كافة موظفي المركز، وطلبته بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، فيما يتعلق بمحاربة فيروس كورونا. وأكدت إنه سيتم على مداخل المركز، فحص حرارة كافة الطلبة والموظفين وكذلك الزوار يومياً قبل دخولهم إلى المركز، وسيتم منع دخول أي شخص في حال تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارته. وقالت مريم: "منذ بداية الجائحة، وضعت إدارة المركز صحة طلبة المركز وموظفيه، في أعلى قائمة أولوياتها، وبلا شك أننا نحرص على مراقبة هذا الأمر، ولضمان ذلك سيتم اجراء الفحوصات اللازمة للجميع بشكل دوري لضمان سلامة الطلبة والموظفين".