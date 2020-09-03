الامارات | حمدان بن محمد: حمدان بن راشد مفخرة داره وعزوة أخوه

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: حمدان بن راشد مفخرة داره وعزوة أخوه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 سبتمبر 2020

عبّر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن تمنياته سلامة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، «من كل باسٍ ومكروه». ووصف سمو الشيخ حمدان بن محمد، سمو الشيخ حمدان بن راشد، بأنه «رمز الفخر والشهامة». ونشر سمو ولي عهد دبي أبياتاً شعرية في تغريدة عبر «تويتر» قال فيها:

سلامتك من كل باسٍ ومكروه يا شيخنا رمز الفخر والشهامه

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يا مفخرة داره ويا عزوة أخوه ياللي على نجم الثريّا مقامه

نطلب من الله جل شانه ونرجوه إنّك بخير ودايمٍ في سلامه

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