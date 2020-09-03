الامارات | مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بمناطق في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع لتخفيض منسوب المياه الجوفية بمناطق في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروعاً لتخفيض منسوب المياه الجوفية في أربع مناطق بمدينتي خليفة ومحمد بن زايد، بكلفة مالية بلغت مليونين و257 ألف درهم، ضمن نطاق مشروع أعمال متفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في البر الرئيسي.

وهدف المشروع إلى حل مشكلات أنظمة وشبكات صرف مياه الأمطار، وإنشاء شبكات جديدة وتطوير الشبكات القائمة لزيادة سعتها، وتطوير محطات ضخ مياه الأمطار القائمة، بهدف ضبط ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وإتاحة الفرصة مستقبلاً لتنفيذ أي أعمال تطوير أو زراعات تجميلية في هذه المناطق.

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وتضمن نطاق أعمال المشروع في ثلاث مناطق بمدينة محمد بن زايد (Z1, Z36) وفي منطقة محوى بالقرب من معسكر محوى، إنشاء شبكة مواسير مثقبة تحت السطح لتخفيض منسوب المياه الجوفية وصرفها على الشبكة الرئيسة لمياه الأمطار.

وتم تركيب 1466 متراً من المواسير المثقبة، وإنشاء 25 غرفة تفتيش على مسار الخطوط لتسهيل أعمال الصيانة والتنظيف، كما تضمن المشروع أيضاً أعمال تسوية للأسطح والمرور أسفل الشوارع الرئيسة بطريقة الحفر الأفقي تحت الطريق بطول 33 متراً.

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