الامارات | دبي الأولى عربياً والسادسة عالمياً في السياحة العلاجية

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى عربياً والسادسة عالمياً في السياحة العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظت إمارة دبي على موقعها المتقدّم باعتبارها الوجهة العربية الأولى للسياحة الطبية، للعام الثاني على التوالي، بناءً على «المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، الصادر أخيراً عن «المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية» (IHRC).

وجاءت الإمارة، التي تعتبر أحد أبرز المراكز المفضلة على الخارطة السياحية العالمية، في المرتبة السادسة عالمياً، ضمن قائمة تضم 46 من أهم الوجهات الدولية المتفردة، في إنجازٍ نوعي يؤكد مجدداً نجاحها في تطوير بنى تحتية حديثة، ومرافق طبية متطورة، تعزز مقوماتها التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة للمسافرين القادمين لأغراض العلاج من مختلف أنحاء العالم.

وأصدرت هيئة الصحة في دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 3397 ترخيصاً لمنشآت صحية في الإمارة، فيما تم افتتاح 45 منشأة صحية جديدة، إلى جانب مستشفى واحد و10 عيادات طبية عامة ومتخصصة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وتحتضن دبي 20 مركزاً مرخصاً ومتخصصاً في «الطب التقليدي والتكميلي والبديل».

وتقدم المراكز مجتمعةً ثماني خدمات مدرجة ضمن «الطب التقليدي والتكميلي والبديل»، بإشراف 234 اختصاصياً.

ويعمل في الإمارة أيضاً ما لا يقل عن 20 مركزاً طبياً متخصصاً تتم إدارتها من قبل كفاءات عالية المستوى.

وبفضل مرافقها الطبية الحديثة وخدماتها الصحية المتكاملة والتزامها القوي بتعزيز تجربة المرضى الدوليين والمسافرين القادمين لأغراض سياحة العافية، شهدت دبي زيادة بنسبة 4% في أعداد السياح الصحيين في العام 2019 مقارنة بالعام 2018، ليصل الإجمالي إلى 350 ألفاً و118 سائحاً، غالبيتهم من الآسيويين الذين تربعوا على المرتبة الأولى بنسبة 34%، يليهم السياح القادمون من الدول العربية والخليجية بنسبة 28%، ثم الدول الأوروبية بنسبة 17%، والدول الإفريقية بنسبة 10%، وأخيراً من الأميركتين والدول الأخرى بنسبة 10%.

ويأتي نجاح دبي في الحفاظ على المرتبة الأولى عربياً نتيجة تسجيلها نقاطا عالية، وفق المعايير الثلاثة الرئيسة لـ«المؤشر العالمي للسياحة الطبية»، حيث جاءت خامسة في معيار جودة وخدمات مرافق الرعاية الصحية، وسابعاً في معيار الوجهة البيئية، وفي المركز الـ13 في معيار صناعة السياحة العلاجية.

ويأتي الإنجاز الأخير نتاج الجهود السبّاقة التي تبذلها حكومة دبي، ممثلة في «هيئة الصحة»، لتعزيز قطاع السياحة العلاجية وتفعيل دوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لإنجاح سياسة التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.

وخصصت استثمارات ضخمة لبناء مستشفيات حديثة مزوّدة بأرقى المرافق الصحية والتجهيزات الطبية في دبي، إلى جانب استقطاب نخبة من الأطباء الدوليين من مختلف التخصصات.

تجربة دبي الصحية

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قال المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتور مروان الملا، إن نتائج «المؤشر العالمي للسياحة الطبية» تؤكد مستوى جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية التي تعزز تنافسية وجاذبية دبي كمركز عالمي رائد للرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف: «يأتي الإنجاز الجديد نتاج التزامنا بتعزيز الأطر التنظيمية داخل المنظومة الطبية، وإيجاد بنية تحتية حديثة، وبناء قدرات عالمية المستوى في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع الإماراتي ليكون أكثر صحة وسعادة وأمناً».

وأضاف: «ضمن هذا النهج، تمّ إطلاق العلامة التجارية الرائدة (تجربة دبي الصحية) لتكون بمثابة دفعة قوية لمساعي الهيئة لتبني وتطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير الدولية المتبعة في رعاية المرضى».

45

منشأة صحية ومستشفى و10 عيادات افتتحت في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

20

مركزاً مرخصاً متخصصاً في «الطب التقليدي والتكميلي والبديل» في دبي.

4 %

نسبة الزيادة في أعداد سياح دبي الصحيين في العام 2019 مقارنة بالعام 2018.

350

ألفاً و118 سائحاً صحياً استقبلتهم دبي خلال 2019 غالبيتهم من الآسيويين.

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