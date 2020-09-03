الامارات | مخالفة 173 شخصاً شوّهوا المظهر العام في الذيد

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شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 173 شخصاً شوّهوا المظهر العام في الذيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس قسم العمليات في بلدية مدينة الذيد سالم سعيد بن خميس الطنيجي، بأن مفتشي القسم نفذوا 2184 زيارة تفتيشية في جميع مواقع المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن تحرير 368 إنذاراً و173 مخالفة بحق أشخاص قاموا بتشويه المظهر العام في المدينة، فيما تم تحويل بعضها إلى الأقسام المعنية بالبلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.
وقال إن حملات البلدية تشمل جميع المناطق التجارية والصناعية والسكنية داخل الحدود الإدارية لمدينة الذيد، لمخالفة بيع وتوزيع المواد من دون تصريح رسمي أو بتصريح منتهي الصلاحية، وتساقط الرمال أو مواد البناء من المركبة وعدم تغطية الحمولة، ومرور الشاحنات في الأماكن الممنوعة، وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والوقوف في الممنوع، والوقوف في المواقف المحجوزة للمحال التجارية، ووقوف الشاحنات في غير الأماكن المصرح بها، مبيناً أن هناك مخالفات كانت بحق محال تجارية عرضت بضائع خارج المحل من دون تصريح، وعدم اتباع تعليمات البلدية.
وأشار إلى أن البلدية خالفت مزارع بسبب حرق مخلفات زراعية وتخزين مخلفات خارج المزرعة، فيما تمكن مفتشو القسم من ضبط كمية من مادة «النسوار» الممنوعة، ومواد أخرى محظور تداولها بموجب القانون بأحد المحال التجارية في المدينة، بالتنسيق والتعاون مع جهات الاختصاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين ومصادرة المواد المضبوطة.
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