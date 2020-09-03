الامارات | عبور الطريق بمفردهم وتهور سائقين وراء حوادث دهس الطلبة

شكرا لقرائتكم خبر عن عبور الطريق بمفردهم وتهور سائقين وراء حوادث دهس الطلبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، بأن الإحصاءات تشير إلى وقوع حوادث عدة لطلبة المدارس، خصوصاً في أماكن انتظار الحافلات المدرسية وأمام المدارس، نظراً لترك الأطفال يعبرون الطريق بمفردهم، وتهور بعض سائقي الحافلات وعدم التزامهم بقواعد السير والمرور.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي، حملة التوعية المرورية الموحدة الرابعة للعام الجاري تحت شعار «السلامة المرورية‏ ‏لطلبة المدارس»، بالتزامن مع بداية العام الدراسي، وتستمر الحملة ثلاثة أشهر، عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق.

وأكد الزفين، في تصريحات إعلامية، أن طلبة المدارس بمختلف شرائحهم العمرية ومراحلهم الدراسية عنصر من عناصر التنمية البشرية في الدولة ويجب المحافظة عليهم، وعلى الرغم من كل التدابير الوقائية لحمايتهم من الأخطار المختلفة، فإن هناك حاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لبعض الأهالي والمعنيين بسلامة الطلاب للحفاظ على سلامتهم من الحوادث المرورية، وحمايتهم من مخاطر الطريق.

وقال إن الحملة تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور، انطلاقاً من توجيهات القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع وطلبة المدارس من مختلف المراحل الدراسية، خصوصاً الأطفال لتوعيتهم بالمخاطر المترتبة على الحوادث المرورية وأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور حفاظاً على سلامتهم، لافتاً إلى أن الحملة ضمن الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور في وزارة الداخلية لضبط أمن الطرق، تعزيزاً للسلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وحالات الدهس.

وأشار إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة والعديد من الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، والتي تدعم هذه المبادرات لإيجاد أجواء وبيئة آمنة وطرق خالية من الحوادث، مؤكداً الحاجة للمزيد من التوعية والإرشاد لتعزيز السلامة المرورية لدى كل الطلاب وسائقي الحافلات ومركبات نقل الطلبة.

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ودعا الزفين ذوي الطلبة إلى عدم السماح لأطفالهم بالجلوس في المقاعد الأمامية في المركبة، والتوقف بعيداً عن بوابات المدارس لتفادي الازدحام ووقوع الحوادث المرورية.

وحث قائدي المركبات والحافلات المدرسية على ضرورة اتباع قوانين وإرشادات المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة لضمان سلامة الطلاب وعدم تعريضهم للحوادث المرورية، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي، وإرشادات السلامة اللازمة والمتمثلة في التأكد من إغلاق باب المركبة بإحكام قبل تحركها، وتجنب السرعة الزائدة، خصوصاً في الطرق المحيطة بالمدارس.

مخالفة 4393 سائقاً

خالفت إدارات المرور على مستوى الدولة 4393 سائقاً، العام الماضي، بسبب عدم التوقف أثناء مشاهدة إشارة «قف» الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس، فيما خالفت في الفترة ذاتها 265 من سائقي الحافلات المدرسية لعدم الالتزام بتعليمات وإرشادات المرور وفتح إشارة «قف»، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.

وبحسب قانون السير والمرور الاتحادي، تبلغ عقوبة عدم الوقوف التام عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وعقوبة مخالفة سائقي الحافلات المدرسية غرامة 500 درهم وست نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» عند صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة.

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