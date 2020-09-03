الامارات | 735 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 735 إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 79 ألفاً و623 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية لفئات مختلفة من المجتمع، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 735 إصابة جديدة بالفيروس.
وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 71 ألفاً و540 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 387 حالة.
وأعلنت الوزارة عن شفاء 538 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 62 ألفاً و29.
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