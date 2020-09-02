الامارات | "بوابة الإمارات" تسجل رقماً قياسياً في عدد المستخدمين خلال أغسطس

شكرا لقرائتكم خبر عن "بوابة الإمارات" تسجل رقماً قياسياً في عدد المستخدمين خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) رقما قياسيا في عدد المستخدمين خلال شهر أغسطس الماضي وصل إلى ما يقارب مليون و400 ألف مستخدم، وهو أكبر عدد شهري منذ إطلاق البوابة، كما ارتفع عدد مستخدميها خلال النصف الأول من 2020 بأكثر من 50 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وقال سالم الحوسني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية بالإنابة في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن عدد الزيارات للبوابة خلال شهر أغسطس الماضي وصل إلى مليوني زيارة وهو كذلك العدد الشهري الأكبر لزيارات البوابة.

وأوضح أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) هي العنوان الأول لكل من يحتاج معلومات عن الحكومة وخدماتها ومشاريعها في الإمارات، وهي موجهة لكافة فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات وأعمال، حيث تحتوي البوابة على العديد من الأبواب والفصول مثل باب الخدمات من الألف إلى الياء، وباب التأشيرات وبطاقة الهوية، والتوظيف وأنظمة العمل، والتعليم، والشركات والأعمال، والعدل والسلامة، والسياحة في دولة الإمارات.

وأكد أن محتوى البوابة يتسم بالسهولة، ويتناسب مع طبيعة المستخدمين في العصر الرقمي، وهو مصاغ وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، مشيرا إلى مساهمة الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين في تطوير المحتوى بما يعزز مفاهيم المشاركة الرقمي.

وأشار إلى ارتباط البوابة بمجموعة من المؤشرات التي تعزز من موقع دولة الإمارات في مجال التنافسية العالمية ومن أبرزها مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية ومؤشر الخدمات الذكية ومؤشر المشاركة الرقمية.

وقال إن البوابة حققت منذ بدايتها في عام 2000 مجموعة من القفزات النوعية التي حولتها إلى المرجع الأول في محركات البحث لكل من يرغب بالتعرف على الخدمات أو أي معلومات تخص الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وأضاف أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعكف حاليا على تطوير البوابة وتحديث أقسامها وفقا لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدراسة سلوك المتعاملين وتحديد احتياجاتهم، بهدف تحقيق مزيد من الثقة بخدمات البوابة وجذب أكبر عدد من المستخدمين.

من جهته كشف سالم الحوسني عن مشروع لتطوير منصة وطنية للمشاركة الرقمية خلال الفترة القادمة، بهدف رصد تجارب الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية المختلفة في مجال المشاركة، مؤكدا أن تطوير المنصة يمثل خطوة متقدمة نحو مجتمع المدينة الذكية، وتجسيداً للشراكة المجتمعية الشاملة لتحقيق سعادة المجتمع.

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من جانبها قالت أحلام عبد الرحمن الفيل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن عدد صفحات البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (u.ae) بلغ أكثر من 9,000 صفحة.

وأضافت أن النسبة الأكبر لمستخدمي البوابة من خارج الدولة خلال شهر أغسطس، كانت من الهند، تليها على التوالي كل من مصر وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى اهتمام مستخدمي البوابة بزيارة الصفحات التي تحتوي على معلومات عن التأشيرات والهوية الإماراتية، وفيروس كوفيد-19 وفحوصاته، وعودة المقيمين المتواجدين في الخارج.

وأوضحت أن إدارة الهيئة للبوابة تخدم مؤشرين رئيسيين في "الأجندة الوطنية 2021" هما مؤشر المشاركة الإلكترونية ومؤشر الخدمات الذكية الذي تسعى الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية بهما، مشيرة إلى أن بوابة (u.ae) تحمل أقصى نطاق حكومي في العالم وهو حرف واحد يجسد رسالة الإمارات، وخصوصيتها، وتميزها، وثقافة الإبداع فيها.

وقالت إن الهيئة مسؤولة عن تمكين التحول الرقمي في الدولة، ولذلك تقع إدارة البوابة وتطويرها ضمن هذه المسؤولية التي تشمل أموراً أخرى عديدة منها تطوير الخدمات المشتركة والمركزية التي تشكل روافع للتحول الرقمي مثل الهوية الرقمية UAEPass والشبكة الرقمية الاتحادية FedNet وغير ذلك.

وتطرقت أحلام الفيل إلى مبادرة "الإمارات قصة عالمية" التي أطلقتها إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة في دولة الإمارات، بهدف التركيز على قصص النجاح الإماراتية ونقلها إلى العالم أجمع.

وأوضحت أن المشروع يعد فكرة مبتكرة وجديدة يجري من خلالها الانتقال جزئيا من التركيز على البيان الصحفي إلى القصة المعبرة التي تحمل عناصر الدهشة والإعجاب تجاه المسيرة الإماراتية.

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