شراكة بين مجلس سيدات أعمال دبي وكرييتيف زون لإطلاق برنامج "She Leads" لدعم 100 من رائدات الأعمال في الدولة

وقع مجلس سيدات أعمال دبي وكرييتيف زون ((Creative Zone، إحدى أكبر الشركات المتخصصة باستشارات تأسيس الأعمال في دولة الإمارات، مؤخراً اتفاقية شراكة نوعية تمثلت بإطلاق برنامج "She Leads” الذي يستهدف دعم 100 من رائدات الأعمال بدولة الإمارات وتمكينهن من إطلاق مشاريعهن بنجاح، في أول برنامج مسرعات أعمال من نوعه في دبي.

ويستمر البرنامج لمدة عشر أسابيع، ويركز على تدريب ودعم - رائدات الأعمال بدولة الإمارات اللاتي تجاوزت أعمارهن 21 عاماً ويمتلكن مشاريع قائمة أو خطة عمل فعلية لإطلاق مشاريعهن وأعمالهن، وذلك انطلاقا من أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يمثل 40% من إجمالي الناتج المحلي بدولة الإمارات.

ويعد برنامج "She Leads" الأول من نوعه الذي يتم إطلاقه في دبي، وهو ثمرة جهود مشتركة بين مجلس سيدات أعمال دبي وكرييتيف زون، حيث يركز على دعم المرأة في تأسيس أعمال ناجحة من خلال مساعدتها في تطوير القدرات والإمكانات والخبرات، والتي يؤثر غيابها على نجاح وتطور الأعمال مثل الحصول على رأس المال والقدرة على التواصل والتفاعل مع المستثمرين والأطراف المعنية والاستفادة من الدعم التقني والإرشادي.

ويتيح البرنامج فرصة لاثنتين من المشاركات الواعدات للحصول على مجموعة من حلول الأعمال المجانية، مثل الرخصة التجارية والخدمات الضريبية والقانونية ومساحات العمل المشترك والعديد من المزايا التنافسية الأخرى لمساعدتهن على الارتقاء بأعمالهن.

وقال لورنزو جوريس، الرئيس التنفيذي لكرييتيف زون إن البرنامج يلعب دوراً مؤثراً في بيئة ريادة الأعمال ليس فقط من خلال تقديم التدريب والخدمات ولكن أيضاً من خلال إطلاع أصحاب الأعمال على الفرص والموارد المتاحة، ما يساعدهم في التغلب على التحديات المختلفة التي قد تحد من تطوير الأعمال ونموها.

من جانبها، أشارت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي قائلةً:" تلعب رائدات الأعمال دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد وتطور قطاعاته، من خلال مساهمتهن في الخروج بحلول أعمال مبتكرة وإتاحة فرص توظيفية جديدة. ورغم النمو الكبير والزيادة الملحوظة في عدد الشركات المملوكة للنساء في السنوات الأخيرة، إلا أن سيدات ورائدات الأعمال ما زلن يواجهن تحديات في بيئة الأعمال، ولذلك فإن برنامجنا الجديد يشكل خطوة رائدة نحو الارتقاء بمهارات النساء ومعارفهن وجعلهن أكثر قرباً واستفادة من الخبرات والموارد والخدمات المتخصصة."

ويشرف على البرنامج الافتراضي مجموعة من أشهر خبراء الصناعة والمدربين وقادة الأعمال المقيمين في دولة الإمارات وخارجها، الذين سيركزون في الورش التدريبية الافتراضية على استراتيجية إطلاق الأعمال والتمويل والتوسع والقيادة المؤثرة والتسويق والتوزيع.

وستحصل مجموعة من المشاركات الواعدات فور الانتهاء من البرنامج على فرصة للمشاركة في المرحلة الثانية من برنامج مسرعات "إكس سكايل" حيث يمكنهن عرض مشاريعهن وأفكارهن على المستثمرين ورجال ورواد الأعمال.

وتشمل قائمة المدربين والموجهين أسماء لامعة ومتخصصة في مجالات عملها ومنهم: حميرة علي، مدير Intuitive Change ، وبراين دي فرانشيسكا ، الرئيس التنفيذي لـ VER2 ، وعمر القرم ، الرئيس التنفيذي لشركة Edelman Middle East ورئيس مجلس إدارة PRCA MENA ، وسيمون هينج، مؤسس Simone Heng Speaking Pte Ltd ، وسبنسر لودج ، مؤسس Make it Happen University، وريج أثوال، مؤسس RTS Global Partners ، وبادميني جوبتا ، الرئيس التنفيذي لـRise ، وبالفيندر سينغ بوار، مدير BOOSTER Space Industries و AERDRON وأستاذ مساعد وموجه أعمال في IE Business School / University ، وإدوارد ماتي ، الشريك الإداري ، CCM.