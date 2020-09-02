"ماي دبي" تتأهب لبطولة "تي تونتي" برعايةٍ متميزة لعددٍ من أكبر الفرق المشاركة في المنافسات

– أعلنت شركة "ماي دبي"، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن عقدها شراكة مع خمسة من أهم الفرق الرائدة المشاركة في النسخة الثالثة عشرة من منافسات بطولة "تي تونتي للكريكت"، المقرر انطلاقها في دولة الإمارات يوم 19 سبتمبر الجاري.

وستقوم ماي دبي بتأمين متطلبات المياه للفرق المشاركة، بما في ذلك حامل اللقب فريق مومباي إنديانز بقيادة الموهوب روهيت شارما، وفريق تشيناي سوبر كينغز، الوصيف من الموسم الماضي والحاصل على البطولة ثلاث مرات، بقيادة اللاعب الأسطوري إم إس دهوني؛ وفريق سانرايزيرز حيدر أباد الذي حصد الكأس في عام 2016، ويقوده النجم ديفيد وارنر؛ وفريق كولكاتا نايت رايدرز، حاصد البطولة مرتين بقيادة دينيش كارثيك؛ وأخيراً فريق رويال تشالينجرز بنغالور المُتخم بالنجوم بقيادة الكابتن التاريخي لمُنتخب الهند.

تعليقاً على الحدث، قال الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، ألكسندر فانت ريت: "نحن سعداء بالتعاون مع خمسة فرق رائدة في لعبة الكريكت الشهيرة، خلال المنافسة في الموسم الثالث عشر من دوري تي تونتي، حيث نسعى ومن خلال نهج عملنا الواضح، إلى الحفاظ على التميز باعتباره عاملاً أساسياً لاستمراريتنا ونجاح تعاوننا مع جميع شركائنا. ولقد نجحنا في ترسيخ بصمتنا القوية كعلامة تجارية رائدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام في غضون فترة زمنية قصيرة، وذلك من خلال استراتيجيتنا الشاملة، والتي نسعى من خلالها إلى توفير مياه شرب معبأة عالية الجودة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية. ونحن حريصون على مواصلة دعمنا للأنشطة الرياضية، حيث إن اللياقة البدنية وتلبية احتياجات الرياضيين من السوائل يشكلان ثنائيةً متصلة ومترابطة فيما بينها. نتمنى لجميع المشاركين منافسة شيّقة ووقتًا رائعًا في الإمارات العربية المتحدة."



وتعليقاً على الشراكة، قال المتحدث باسم فريق مومباي إنديانز: "يسعدنا أن تكون ماي دبي شريكنا في هذا الحدث الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث إننا سعداء في الحصول على دعم علامة تجارية محلية مرموقة، ونتطلع من خلال هذه الشركة إلى التواصل مع مستهلكي ماي دبي وعشاق لعبة الكريكت في دولة الإمارات".

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من جانبه، قال كى إس فيسواناثان، الرئيس التنفيذي لفريق تشيناي سوبر كينغز: "نحن متحمسون جداً للشراكة مع شركة ماي دبي في النسخة القادمة من مسابقة الكريكت تي توينتي، حيث تعتبر المرطبات الصحية أمراً حيوياً وأساسياً ضمن الرياضة، وللحفاظ على صحة اللاعبين، وهي تساعد في تحسين مستويات التركيز والطاقة لدى الرياضيين".

بدوره، قال ك. شانموغهام، الرئيس التنفيذي، فريق سانرايزرز حيدر أباد: "سعداء بالشراكة مع ماي دبي خلال الموسم المُقبل من بطولة الدوري الهندي الممتاز، حيث تُعتبر ماي دبي علامةً تجاريةً مرموقة في دولة الإمارات. ونأمل أن نستفيد من الحضور القوي للشركة في الدولة لتقريب المسافات أكثر بيننا وبين جماهير الكريكيت المتواجدين في الإمارات.

وشدد كاوستوب جها، رئيس التسويق في فريق كولكاتا نايت رايدرز، على أهمية الشراكة مع ماي دبي في تزويد الفريق بالمياه الصحية، مضيفاً: "نحرص في إدارة فريق كولكاتا نايت رايدرز على دعم فريقنا بأفضل السُبُل الممكنة، وهنا تكمن أهمية الشراكة مع ماي دبي التي تُعدُّ علامةً تجاريةً رائدة في الإمارات العربية المتحدة، ونحن نتطلع قُدُما لإنجاح هذه الشراكة والرعاية طوال هذا الموسم."

من ناحيته، قال سانجيف شوريوالا، رئيس مجلس إدارة فريق رويال تشالينجرز بنغالور، مُعلقاً على الشراكة: "من دواعي سرورنا أن نحظى بشراكة ماي دبي، ونتوقع أن تُسهم رعاية إحدى أبرز العلامات التجارية الإماراتية في وصولنا لشريحة أوسع من متابعي الكريكيت محلياً."