أداني تحتل المرتبة الأولى كأكبر شركة مالكة لمحطات توليد الطاقة الشمسية في العالم



في التصنيف الأخير لشركات الطاقة الشمسية العالمية، منحت مجموعة "ميركوم كابيتال" مجموعة "أداني" تصنيف مالكة أصول توليد الطاقة الشمسية الأولى في العالم من حيث تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية. وتتجاوز حافظة شركة "أداني جرين إنيرجي المحدودة" في مجال الطاقة المتجددة القدرة الإجمالية للطاقة التي تولّى توليدها قطاع الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة الأمريكية بكامله في عام 2019، وستساهم بالتخلص من أكثر من 1.4 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون طوال دورة حياة أصولها. وتعدّ المجموعة واحدة من الجهات المتكاملة في مجال توليد الطاقة الشمسية في العالم، وتصنيع الخلايا والوحدات الشمسية، وتنفيذ عملية تطوير المشاريع، والبناء، والهيكلة المالية وامتلاك وتشغيل أصولها من خلال منصة إدارة الأصول الداخلية القوية الخاصة بها. واستناداً إلى التصنيف، تعدّ مجموعة "أداني" أكبر بنحو 70 في المائة تقريباً من ثاني أكبر شركة عالمية لتوليد الطاقة الشمسية.

أطلقت شركة "أداني جرين إنيرجي المحدودة" ("إيه جي سي إل") أول مشاريعها لتوليد الطاقة الشمسية في عام 2015، وقد تمكنت في عام 2017، من استكمال مشروعين للطاقة الشمسية. وقد أدرجت الشركة أسهمها في البورصة (تحت الرمز NSE: ADANIGREEN) في عام 2018 ونجحت بتسريع نموّها وترسيح حضورها لبلوغ هذا الانجاز الحالي المتمثّل بكونها أكبر شركة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم في فترة وجيزة لا تتخطى الخمس سنوات، وهي تسعة لبلوغ هدفها المعلن المتمثّل بالوصول إلى 25 جيجاوات من التيار المتناوب من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.

وفي معرض تعليقه على هذا التصنيف، قال السيد غوتام أداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "أداني": "يجسّد هذا الانجاز المتمثّل في حصولنا على هذا التصنيف الهام، نتيجة مباشرة لالتزامنا بإنشاء البنية التحتية اللازمة لبناء مستقبل قائم على الطاقة النظيفة. وإذ تشعر بالفخر والسعادة بأن يتم تصنيفنا كأكبر شركة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، ندرك تماماً أن هناك المزيد من العمل الذي لا يزال يتعيّن علينا القيام به، مع تحوّل العالم شيئاً فشيئاً إلى منظومة انتاج للطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية. ونتوقع أن يتأثر الكثير من نماذج الأعمال القائمة على مدى العقد المقبل نتيجة للتغيير الجذري الذي سينجم عن التقاء الانخفاض الشديد في تكلفة الطاقة المتجددة وقدرة التكنولوجيا على إعادة رسم معالم القطاعات."

وأضاف: "نتوقّع أن تساهم منصة انتاج الطاقة المتجددة خاصتنا بتوفير إمكانيات جديدة لوحدات أعمالنا الأساسية، وأن نتمكن من معالجة بعض المشاكل المستعصية التي واجهتها البشرية، بما في ذلك توفير الطاقة اللامركزية بأسعار معقولة، وتوافر المياه النظيفة الموزعة، واستخدام الهيدروجين الأخضر كوقود بديل، والزراعة الجزئية، وغيرها الكثير. علاوة على ذلك، سيسمح إبرام الشراكات مع الشركات الصناعية الكبيرة، ومقدمي خدمات مراكز البيانات، والجهات العالمية المتكاملة في مجال الطاقة الذين يسعون إلى الحد من بصمتهم الكربونية، في زيادة تسريع نمونا. اُنشأت (’إيه جي سي إل‘) قبل خمس سنوات فحسب، إلا أن قصتنا لا تزال في بدايتها."

كذلك، حققت ("إيه جي سي إل") مركزاً رائداً في التصنيف العالمي من حيث مشاريع الطاقة قيد الإنشاء ذات قدرة انتاجية تبلغ 10.1 جيجاوات، مما يجعلها الشركة الرائدة من دون منازع في عمليات نشر مشاريع الطاقة المتجددة الضخمة. ومع سعي الهند إلى دعوة المزيد من الشركاء التجاريين العالميين إلى الاستثمار محلياً، ترى الشركة أن بصمتها المتنامية في مجال الطاقة المتجددة تساعد الشركات في الوقت عينه على تحقيق هدفين أساسيين: الاستفادة من واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية نمواً وتحقيق أهدافها في مجال التنمية المستدامة. وقد نجحت مجموعة "أداني" من ترسيخ مكانتها في هذا الموقع بهدف مساعدة شركائها على تحقيق هذين الهدفين.

لمحة عن مجموعة "أداني"

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تُعدّ مجموعة "أداني" تكتّلاً صناعياً متكاملاً يعمل على مستوى العالم من خلال ست شركات مدرجة في البورصة ذات عائدات إجمالية تبلغ 15 مليار دولار أمريكي وقيمة سوقية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي. وأنشأت حافظات عالميّة المستوى في مجال البنية التحتية للمواصلات والمرافق مع حضور في جميع أنحاء الهند. وتتّخذ مجموعة "أداني" من أحمد أباد في غوجارات بالهند مقرّاً رئيسياً لها. وعلى مدى الأعوام، هيّأت مجموعة "أداني" نفسها لتصبح رائدة السوق في أعمال حافظة الخدمات اللوجستيّة في مجال النقل ومرافق الطاقة من خلال التركيز على التطوير واسع النطاق للبنية التحتيّة في الهند بفضل ممارسات التشغيل والصيانة التي تتماشى مع للمعايير العالميّة. ومع أعمالنا الأربعة الحاصلة على تصنيف بدرجة استثمارية، تُعدّ المجموعة الجهة المصدرة الوحيدة في الهند بدرجة الاستثمار في مجال البنية التحتيّة. ويعود نجاح وموقع "أداني" الرائد إلى فلسفتها الجوهريّة المتمثلة بـ"بناء الأمم" بدفعٍ من "النموّ المقترن بالطيبة" – وهو مبدأ توجيهي للنموّ المستدام. وتلتزم "أداني" بتعزيز حضورها على صعيد البيئة والمجتمع والحوكمة عبر إعادة تنظيم أعمالها مع التركيز على حماية المناخ وزيادة نطاق تأثيرها المجتمعي من خلال برنامجها للمسؤوليّة الاجتماعية للمؤسسات انطلاقاً من مبادئ الاستدامة والتنوّع والقيم المشتركة. للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.adani.com.

لمحة عن "أداني جرين إنيرجي المحدودة"

تشكّل "أداني جرين إنيرجي المحدودة" ("إيه جي سي إل")، (المدرجة في البورصة الوطنية في الهند تحت الرمز NSE: ADANIGREEN) جزءاً من مجموعة "أداني" المتنوعة، ولديها أكثر من 12 جيجاوات من مزارع توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسيّة قيد التشغيل والبناء والمنح، ما يجعلها أكبر شركة للطاقة الشمسيّة في العالم. وتقوم الشركة بتطوير وبناء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشاريع مزارع توليد الطاقة الشمسيّة وطاقة الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق المرافق. ويتمّ إمداد الكهرباء المولّدة إلى أطراف بدرجة استثماريّة. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات عبر زيارة الرابط الإلكتروني: www.adanigreenenergy.com.

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* المصدر: "ايتوس واير"