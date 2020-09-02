الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإشارة قف في الحافلات المدرسية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو السائقين للالتزام بإشارة قف في الحافلات المدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب في حالة فتح إشارة "قف "الخاصة بالحافلات المدرسية .

وأكدت ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل عند فتح ذراع (قف) الجانبية للحافلات المدرسية في كلا الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، لضمان عبور الطلبة بسلامة وأمان.

وحثت على اهمية الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبناءنا الطلاب خلال عودتهم للمدارس موضحة أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات على النحو التالي: في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وأوضحت أن الدوريات الشرطية والمدنية ستقوم بتكثيف الرقابة على الطرق كافة لمخالفة سائقي المركبات غير الملتزمين بإجراءات النقل الآمن الطلاب أو التي تقوم بمضايقة الحافلات وعدم إعطائها المجال لتوفير صعودهم ونزولهم بأمان في حالة فتح إشارة "قف "الخاصة بالحافلات المدرسية .

Advertisements

وذكرت أنه سيتم تطبيق المادة (91) بالغرامة 1000 درهم و10 نقاط مرورية و تطبيق المادة رقم (90) من قانون السير والمرور" بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بالغرامة 500 درهم و6 نقاط في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة قف في حالة صعود ونزول الطلاب من الحافلة .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news