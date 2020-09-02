دولة الإمارات تغيث كولومبيا وكمبوديا وميانمار بـ24 طناً من المساعدات الطبية

أرسلت دولة الإمارات أمس طائرة مساعدات تحمل 14 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، سيستفيد منها 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19».

وفي الإطار ذاته أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى كمبوديا، لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار الفيروس.كما أرسلت الدولة أمس طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى ميانمار، لدعم جهود 5 آلاف من العاملين في المجال الطبي، وتعزيز إمكاناتهم في مواجهة انتشار الفيروس.

واستقبلت مارتا لوسيا راميريز نائبة رئيس جمهورية كولومبيا، سالم راشد العويس سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا بالقصر الرئاسي، للتعبير عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على ما تقدمه من دعم لبلادها في إطار مكافحة انتشار فيروس «كورونا».

Advertisements

وقال سالم راشد العويس: «استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم وتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، تم تسيير طائرة مساعدات طبية رابعة». مشيراً إلى أن الدولة سبق أن أرسلت 3 طائرات حملت 26.7 طناً من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص للكشف عن فيروس كورونا المستجد، استفاد منها أكثر من 30 ألفاً من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر.

بدوره قال سيف عبدالله محمد الشامسي سفير الدولة لدى مملكة تايلاند سفير غير مقيم لدى مملكة كمبوديا: «تسعى الإمارات جاهدة نحو تقديم يد العون والمساعدة في مثل هذه الظروف الصعبة إلى كافة الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار الآسيوية». ويذكر أن الإمارات، قدمت أكثر من 1328 طناً من المساعدات لأكثر من 111 دولة، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.

Advertisements