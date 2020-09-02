الامارات | تحرير 173 مخالفة بحق مخالفين شوهوا المظهر العام بالذيد

شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 173 مخالفة بحق مخالفين شوهوا المظهر العام بالذيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس قسم العمليات في بلدية مدينة الذيد سالم سعيد بن خميس الطنيجي عن إجراء مفتشي القسم 2184 زيارة تفتيشية في جميع مواقع المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن تحرير 368 إنذاراً و 173 مخالفة بحق المخالفين قاموا بتشويه المظهر العام في المدينة، فيما تم تحويل بعضها إلى الأقسام المعنية بالبلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبيها.

وتابع: بأن الخط الساخن للبلدية استقبل 978 مكالمة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن خدمة مخاوي شما للفزعة تعاملت مع 87 طلبًا متنوعًا لخدمات المساعدة على الطريق وحالات الطوارئ وغيرها.

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وأضاف أن الحملات مستمرة على مدار العام وتشمل جميع المناطق التجارية والصناعية والسكنية داخل الحدود الإدارية لمدينة الذيد، إذ شملت المخالفات على بيع وتوزيع المواد بدون تصريح رسمي أو بتصريح منتهي الصلاحية، وتساقط الرمال أو مواد البناء من المركبة وعدم تغطية الحمولة، ومرور الشاحنات في الأماكن الممنوعة، وإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، والوقوف في الممنوع، والوقوف في المواقف المحجوزة للمحال التجارية، ووقوف الشاحنات في غير الأماكن المصرح لها، مبيناً بأن هناك مخالفات كانت بحق المحال التجارية التي تضمنت عرض البضاعة خارج المحل بدون تصريح، ورمي المخالفات خارج السلال المخصصة، وعدم إتباع تعليمات البلدية.

وأشار بأن مخالفات المزارع تمثلت في حرق مخلفات زراعية إضافة إلى تخزين مخلفات خارج المزرعة، فيما تمكن مفتشو القسم من ضبط كمية من مادة "النسوار" الممنوعة، ومواد أخرى محظور تداولها بموجب القانون، بأحد المحال التجارية بالمدينة، وذلك

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