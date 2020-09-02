الامارات | جامعة الشارقة تستقبل أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بالتعليم المدمج

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تستقبل أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بالتعليم المدمج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل جامعة الشارقة أكثر من 15 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها وأقسامها العلمية والأدبية لبدء فصل الخريف للعام الأكاديمي 2020/2021، مع تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال منصاتها التعليمية الافتراضية أو من خلال تواجد طلبة الجامعة لحضور المقررات العملية، حيث سيستمر نظام التعلم عن بُعد بالتوازي مع حضور الطلبة للجامعة لحضور المقررات والتجارب العلمية العملية مع التأكيد على أن يكون ذلك في أضيق الحدود وضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل المختبرات.

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