الامارات | عودة تشغيل البوابات الذكية باستخدام جوازات السفر في المبنى 3 بمطار دبي الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تشغيل البوابات الذكية باستخدام جوازات السفر في المبنى 3 بمطار دبي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن إعادة تشغيل البوابات الذكية من جديد في مطار دبي الدولي لجميع المسافرين المغادرين في المبنى 3، باستخدام جواز السفر وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان أعلى مستويات صحة وسلامة للجميع.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، إن عودة تقديم خدمة انهاء اجراءات مغادرة الدولة عبر البوابات الذكية يعمل على تسهيل وتبسيط إجراءات السفر،حيث تعد البوابات وسيلة آمنة للمسافرين في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم جراء جائحة كوفيد-19، مما يسهم ذلك في تعزيز ثقة المسافرين بالإمارة حيث أن مثل هذه الاجراءات تشكل مظلة أمان بالنسبة لهم، مؤكداً إن البوابات الذكية منذ افتتاحها ساهمت بشكل كبير وملحوظ في مرور المسافرين وتخليص اجراءات سفرهم في ثوان معدودة.

وأضاف المري، إن إقامة دبي مستمرة في خدمات متميزة للمسافرين عبر مطارات دبي وفق اجراءات احترازية و أمنية لضمان سلامتهم وسلامة الموظفين من حيث سرعة إنجاز إجراءات المسافرين، مضيفاً ماتشهده مطارات دبي منذ عودة حركة الطيران من ازدياد في عدد المسافرين يبشر بمرحلة جديدة من النشاط السياحي ويؤكد البنية التحتية السياحية لدبي والدعم الحكومي المتواصل لاسيما أن مطارات دبي تبوأت أعلى المراتب بالمقارنة مع مختلف المطارات العالمية وذلك لما تقدمه من خدمات تستقطب أحدث التقنيات التكنولوجية والمرافق المتميزة بهدف تعزيز تجربة المسافرين الذكية.

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وأعرب اللواء محمد المري، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة تحديات الجائحة وكذلك الجهود التي يبذلها موظفين الصفوف الأمامية الذين يعملون في خط الدفاع الأول ويبذلون كل مالديهم من جهد في سبيل توفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين .

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