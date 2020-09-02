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تعاون إماراتي قبرصي في المجالات الصحية والطبية

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أجرى  عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع اتصالاً مرئياً مع كونستانتينوس إيوانو وزير الصحة القبرصي بحثا خلاله التعاون الثنائي في المجالات الصحية والطبية.

 

وناقش الجانبان أهمية تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة تداعيات جائحة «كوفيد - 19» وتضافر الجهود العالمية من أجل التوصل إلى لقاح للمرض.

 

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وأكد  عبدالرحمن بن محمد العويس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع مختلف دول العالم من أجل تجاوز تداعيات الجائحة وإيجاد لقاح أو دواء فعال لهذا الفيروس.

 

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وقبرص في القطاع الصحي في ظل الظروف الحالية والحاجة إلى التكاتف وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود العالمية من أجل تجاوز هذه الأزمة.

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MO Nasa

MO Nasa

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