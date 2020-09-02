شركة سيدار العالمية تتعاون مع ديزني وبيكسار ومارفل ماجيك في مجال التصميم الداخلي

أطلقت شركة سيدار العالمية التي لمع اسمها في مجال ابتكار ستائر النوافذ وديكورات الجدران باقة ظريفة من أوراق الجدران وأوراق تزيين الحواف العلوية للجدران مستوحاة من قصص لطالما عشقناها منذ نعومة أظافرنا لتضفي رونقاً وجمالاً على عالمنا الذي يحتاج إلى نفحة حياة. تضم المجموعة تشكيلة من التصاميم المميزة التي لا شكّ في أنّها ستخطف أنفاس الكبار والصغار. تضفي الأعمال الفنية التي تعجّ بالألوان الحياةَ على جدران غرفتك وتزيّنها برسومات نادرة لشخصياتك المفضّلة في عالم ديزني ومارفل وبيكسار.

علاوةً على ذلك، تتّسم أوراق الجدران بسهولة إلصاقها وإزالتها وتعدّ وسيلة سريعة لتغيير ديكور غرف النوم وغرف الألعاب أو غرف الدراسة لعشاق الشخصيات الكرتونية من كافة الأعمار لإضفاء لمسة مميزة في موسم العودة إلى المدرسة. تشمل المجموعات شخصيات من عالم ديزني على غرار الثنائي الشهير والمحبوب ميني وميكي الذي أعيد ابتكاره بتصميمٍ سيحبّه الكبار والصغار. وتعرض بيكسار رسومات مستوحاة من فيلم فروزن لشخصية إلسا ومناظر من الغابات والنُّدف الثلجية التي تتخلّلها لمسات من اللؤلؤ والجزيئات البرّاقة. كما تتوفر رسومات منقطعة النظير لأميرات ديزني على مثال حورية البحر الصغيرة وياسمين وبيل وسندريلا وموانا بتصاميم تزدان بألوان الباستيل المائية تُنزع عن الورقة الأصلية ليتم إلصاقها على الجدران.

وتشتمل شخصيات الأبطال الخارقين الشهيرة من مارفل على سبايدر مان "الرجل العنكبوت" وأوراق الجدران ثلاثية الأبعاد لأبطال أفينجر، فضلاً عن أوراق الجدران لشخصيات قصص مارفل المصورة بطابع الفينتاج. تتضمن المجموعة أيضاً أوراق الجدران التي تحتفي بملحمة ستارز وورز "حرب النجوم" تتخللها أنماط مذهلة مرسومة باليد من وحي معركة المجرات ومشاهد الروبوت في فيلم "ذا رايز أوف سكاي ووكر". كما تتوفر تصاميم لشخصية الدبّ ويني ذا بو وأصدقائه المستوحاة من مغامرة هندرد أيكر وود، مما يجعلها مثالية لغرف الأطفال حديثي الولادة. ولمحبّي أفلام توي ستوري وكارز من بيكسار حصّة أيضاً مع أوراق الجدران التي تعكس صفات اللطف والشجاعة والجرأة التي تمتّعت بها هذه الشخصيات.

وفي معرض تعليقه على الأعمال الإبداعية التي توّجت هذا التعاون، صرّح ناهل سلو، المدير الإبداعي لشركة سيدار العالمية قائلاً: "يسرّنا أن نطرح مجموعة من أوراق الجدران التي تجسّد شخصيات من عالم ديزني وبيكسار ومارفل. لطالما تأثرنا منذ نعومة أظافرنا بهذه الشخصيات الأيقونية، ومن خلال هذه الرسومات التي أعدنا ابتكارها من وحي بعض المشاهد والشخصيات المفضلة والتي جسّدناها على أوراق الجدران، نأمل أن نأخذ عملاءنا إلى عالم من الخيال ونرسم البسمة على وجوه كافة أفراد الأسرة".

زيِّن منزلك بأوراق الجدران المستوحاة من عالم ديزني الرائع ونسّقها مع المجموعات الرئيسية من أوراق الجدران المصممة للأطفال والستائر وستائر التعتيم والوسائد المعدّة على الطلب من سيدار. استفد من حسم بنسبة 50% تقدّمه سيدار عبر الإنترنت على مجموعات أوراق الجدران وستائر التعتيم بمناسبة موسم العودة إلى المدرسة. توفّر سيدار خدمات استشارية مجانية داخل المنزل، حيث يمكن للمتسوّقين الترتيب لزيارة يجريها مستشار متمرّس في التصميم الداخلي إلى منزلهم لأخذ القياسات وتوفير عيّنات من الأقمشة وتقديم إرشادات بشأن نمط التصميم الملائم.