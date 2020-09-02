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الامارات | فحص 35 ألف معلم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس ، من إجراء فحوص «كوفيد-19» لنحو 35 ألف موظف وموظفة من العاملين في الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في المدارس الخاصة في إمارة دبي. وأوضحت الهيئة أن تلك الفحوص التي تم إجراؤها بالمجان، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها للمحافظة على سلامة المجتمع وحياة أفراده، وفي ظل اهتمام الهيئة البالغ بالطلبة وجميع العاملين في قطاع التعليم، والحرص البالغ من قبل حكومة دبي على استهلال العام الدراسي الجديد في أجواء صحية آمنة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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