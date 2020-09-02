الامارات | فحص 35 ألف معلم

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 35 ألف معلم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت هيئة الصحة في دبي، بالتعاون والتنسيق مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، من إجراء فحوص «كوفيد-19» لنحو 35 ألف موظف وموظفة من العاملين في الهيئات التدريسية والإدارية والفنية في المدارس الخاصة في إمارة دبي. وأوضحت الهيئة أن تلك الفحوص التي تم إجراؤها بالمجان، تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها للمحافظة على سلامة المجتمع وحياة أفراده، وفي ظل اهتمام الهيئة البالغ بالطلبة وجميع العاملين في قطاع التعليم، والحرص البالغ من قبل حكومة دبي على استهلال العام الدراسي الجديد في أجواء صحية آمنة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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