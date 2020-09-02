الامارات | %79 نسبة إنجاز محطة التحلية في جبل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن %79 نسبة إنجاز محطة التحلية في جبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في مشروع محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، والتي تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون غالون في اليوم، بمجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، الذي يعد إحدى الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، حيث وصلت نسبة الإنجاز العام فيه إلى 79%.

ويشهد المشروع، حالياً، تقدماً ملحوظاً، خصوصاً في أعمال التشطيبات النهائية للمباني الرئيسة، والانتهاء من معظم الأعمال البحرية.

وكانت الهيئة أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية، بقيمة قاربت الـ871 مليون درهم.

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