الامارات | إيواء سكان بناية تضررت بانفجار تمديدات الغاز

شكرا لقرائتكم خبر عن إيواء سكان بناية تضررت بانفجار تمديدات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإيواء سكان البناية المتضررة من انفجار تمديدات الغاز، في مطعم بشارع راشد بن سعيد في أبوظبي، والبالغ عددهم 38 أسرة، عدد أفرادها 208 أشخاص، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وأمر سموه الهيئة باتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير سبل الراحة كافة للمتأثرين، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، وعلى الفور تحركت هيئة الهلال الأحمر عبر مركزها في أبوظبي تجاه الأسر المتضررة، وقامت بحصر سكان البناية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، وتم نقلهم إلى عدد من الشقق الفندقية في أبوظبي، ويشرف فريق من العاملين والمتطوعين بالمركز، حالياً، على تيسير حياتهم، وتلبية احتياجاتهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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