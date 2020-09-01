الامارات | مخالفة 67.7 ألف سائق في الدولة لزيادة «المخفي» خلال عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 67.7 ألف سائق في الدولة لزيادة «المخفي» خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت إدارات المرور، في الدولة، 67 ألفاً و712 سائقاً، خلال العامين الماضيين، بسبب زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة على ما هو مصرح به.

فيما أكدت شرطة أبوظبي أنه يحظر على أصحاب المركبات وضع عازل حراري على الزجاج الأمامي للمركبة، أو تلوين أي جزء منه، وهو ما يعرف بـ«الشمسية»، إذ يتعرض المخالف لغرامة بقيمة 1500 درهم، فيما يسمح بتلوين الزجاج الجانبي والخلفي للمركبة، وبما لا يزيد على 50%.

وأبلغ سائقون، تحمل مركباتهم لوحات من خارج إمارة أبوظبي، «الإمارات اليوم»، بأنهم لم يتمكنوا من اجتياز الفحص الفني، أخيراً، في أبوظبي، بسبب تركيب عازل حراري على الزجاج الأمامي، وأيضاً وضع تلوين بنحو خمس بوصات من الزجاج الأمامي، فيما تعرض سائقون، خلال العامين الماضيين، لمخالفات مرورية بسبب ذلك.

وقالوا إنهم «اضطروا إلى إزالة العازل الحراري والشمسية من الزجاج الأمامي، حتى يتمكنوا من اجتياز الفحص الفني»، مشيرين إلى أن «إدارات مرور أخرى في الدولة تسمح بوضع 5.5 بوصات تلوين، في أعلى الزجاج الأمامي للمركبة، وتركيب العازل الحراري».

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يحظر بأي شكل من الأشكال وضع عازل حراري، أو تلوين أي جزء من الزجاج الأمامي للمركبة، وكل ما من شأنه أن يعيق رؤية السائق أثناء القيادة على الطريق.

وذكرت أنها تسمح للسائقين بتلوين زجاج المركبة بنسبة لا تزيد على 50% من مستوى الرؤية الداخلية، وذلك بالنسبة للزجاج الجانبي والخلفي، داعية السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم مخالفة إجراءات تلوين المركبة، حتى لا يتعرضوا للمخالفة.

وأشارت إلى أنه، وفقاً لمواد قانون السير والمرور الاتحادي وجدول المخالفات، هناك مخالفتان بشأن تلوين المركبة بصورة مخالفة: الأولى زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على ما هو مصرّح به، والثانية تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها، وغرامتهما 1500 درهم، فيما يحظر على السائقين كتابة عبارات أو وضع ملصقات على المركبة، دون تصريح، إذ تبلغ عقوبتها غرامة 500 درهم.

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في سياق متصل، خالفت إدارات المرور في الدولة 67 ألفاً و712 سائقاً، خلال العامين الماضيين، بسبب زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة على ما هو مصرح به، إذ تبلغ عقوبتها غرامة بقيمة 1500 درهم، دون نقاط مرورية، بحسب قانون السير والمرور الاتحادي.

وخالفت إدارات المرور في الدولة 37 ألفاً و260 سائقاً، العام الماضي، بسبب زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة على ما هو مصرح به، مقابل 30 ألفاً و452 سائقاً، في 2018.

وسمحت وزارة الداخلية، في الأول من يوليو 2017، بالتظليل الأسود لزجاج المركبات بنسبة لا تزيد على 50%، من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، وذلك بعد أن كانت لا تتجاوز 30%، وذلك في إطار العمل باللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي الإماراتي رقم 21 لسنة 1995، بحسب القرارين الوزاريين (177) و(178) لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في الدولة.

وضع ملصقات على المركبة

شددت إدارات المرور إجراءات ضبط المخالفين لتلوين المركبات على الطرق، وأيضاً مخالفات وضع الملصقات والعبارات على المركبات، خصوصاً خلال احتفالات اليوم الوطني للدولة، حيث يسمح وفقاً لضوابط الاحتفال كتابة عبارات وطنية على المركبة لا تخدش حياء الآخرين، وتركيب العلم الوطني في أي موقع على المركبة، بشرط ألا يشكل خطورة على سلامة سائق المركبة أو الآخرين، كما يسمح بوضع الملصقات على جوانب المركبة، وتلوين جسم المركبة الجانبي، ويمنع وفقاً للضوابط تلوين زجاج المركبة الجانبي والأمامي والخلفي بالملصقات.

- 1500 درهم غرامة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على 50%.

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