الامارات | "الطوارئ والأزمات": تحويل أي مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد عند الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن "الطوارئ والأزمات": تحويل أي مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد عند الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي تطبق إجراءات احترازية بتحويل أي مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد عند الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كوفيد-19، حتى تظهر نتائج الفحص عن طريق دائرة الصحة- أبوظبي، وذلك حرصاً على الصحة العامة وصحة وسلامة الطلاب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللجنة تؤكد أن اتباع الإرشادات الخاصة بالتعامل مع الجائحة وتلك المتعلقة بالخصوصية يشمل جميع أفراد المجتمع، وستتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية تجاه كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة، كما تهيب اللجنة بالعاملين وبأولياء الأمور عدم مزاولة العمل أو إرسال الطلبة إلى المدارس في حال رصد أي من الأعراض لدى فرد من أفراد الأسرة أو مخالطة حالات مؤكدة، ويمكن للجميع الحصول على الاستشارة الطبية حول الأعراض من المنصات الافتراضية التابعة لدائرة الصحة مثل DOH RemoteCare.

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تحويل مجموعة من المدارس لنظام التعلم عن بعد ..كإجراء احترازي

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