الامارات | الحمادي: 25% نسبة الراغبين بالتعليم الواقعي وسترتفع تدريجيا لتصل إلى 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمادي: 25% نسبة الراغبين بالتعليم الواقعي وسترتفع تدريجيا لتصل إلى 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن حضور الطلاب الفعلي سيكون مرحلياً، بحيث تقتصر نسبة الدوام في البداية على 25% من الراغبين في التعليم الواقعي و من ثم يتم رفع النسبة بعد أسبوعين لتصل إلى 50%، ثم 75%، وحتى الوصول إلى نسبة 100% من التعليم الواقعي للراغبين من الطلاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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