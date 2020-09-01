الامارات | بالفيديو.. الحمادي يعلن حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب بداية من المنزل ومروراً بتواجدهم في الحافلات وصولاً إلى المدرسة وحتى عودتهم آمنين إلى منازلهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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