الامارات | بالفيديو.. الحمادي: نحو مليون ومئتين وسبعين ألف طالب استأنفوا الدراسة على مستوى الدولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي أن نحو مليون ومائتين وسبعين ألف طالب استأنفوا الدراسة في مراحل التعليم المختلفة بواقع 130 ألف طالب في التعليم العالي، ومليون ومئة و أربعين ألف طالب في التعليم العام.. مشيراً إلى أن الوزارة تبنت نظاما تعليميا هجينا يمزج بين التعليم عن بعد والحضور الفعلي للمؤسسات التعليمية، وذلك بعد أن قامت الأجهزة المعنية في الوزارة خلال الفترة الماضية بتنفيذ تجربة محاكاة واقعية لدوام الطلبة في المدارس للتعرف على التحديات وفرص التحسين، كما تم مناقشة عدد كبير من تقارير الأداء التي تقدم نظرة شاملة وتقييماً واضحاً للأوضاع منذ بداية تجربة التعلم. التفاصيل في الفيديو التالي: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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