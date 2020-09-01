الامارات | تسجيل 574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 574 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة، يتحدث خلالها وزير التربية والتعليم حسين الحمادي والمتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات عمر الحمادي.

إجراء 82,772 فحصا جديدا، والكشف عن 574 حالة إصابة جديدة بفيروس #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 70,805 حالات

عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، فيما لا يزال 8930 مريضاً يتلقون العلاج بحسب البروتوكولات الصحية المتبعة.

وزير التربية والتعليم حسين الحمادي: استأنف مليون ومئتين وسبعين ألف من أبنائنا الطلبة العام الدراسي الدراسة في مراحل التعليم المختلفة، وبواقع 130 ألف طالب في التعليم الجامعي، ومليون ومئة وأربعين ألف طالب في التعليم العام.

حسين الحمادي: تم تطوير حزمة من الإجراءات الوقائية المتكاملة التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية لحماية الطلاب، بدءاً من المنزل، ومروراً بتواجدهم في الحافلات، وصولاً إلى المدرسة وحتى عودتهم آمنين إلى منازلهم.

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حسين الحمادي: تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يمزج بين التعلم الواقعي والتعلم عن بعد، وسيكون دوام الطلبة مرحلياً بحيث تقتصر نسبة الدوام حالياً على 25% من الراغبين في التعليم الواقعي ترتفع بعد اسبوعين إلى 50% ومن ثم 75% وصولاً إلى 100% من التعليم الواقعي للراغبين من الطلاب.

حسين الحمادي: توفير وسائل للمراقبة والتفتيش في المؤسسات التعليمية، يأتي في مقدمتها تفعيل غرفة عمليات في الوزارة والتي تعمل على مدار 24 ساعة لضمان تطبيق الخطة الموضوعة والالتزام من كافة الأطراف.

عمر الحمادي: المحافظة على تهوية جيدة داخل المنزل مهم من خلال فتح النوافذ والأبواب وأجهزة التكييف، فالتهوية السيئة في الأماكن المغلفة يمكن أن تزيد من فرص انتشار الفايروس داخل المنازل.

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