الامارات | محمد بن راشد يصدر قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من الضريبة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر قرارا بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من الضريبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من الضريبة.

جاء ذلك في تغريدة على حساب سموه الرسمي في "تويتر" حيث قال: "في الإطار الصحي اعتمدنا اليوم قراراً بإعفاء بعض المعدات الطبية المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 من الضريبة .. . واعتمدنا أيضا إطارا تنظيميا وتشريعيا متكاملا حول المساعدة الطبية على الإنجاب .. قطاعنا الطبي يتطور .. ويواكب مسيرتنا التنموية ليكون ضمن الأفضل"

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "مع بداية عام دراسي جديد في بلادنا ... ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. تابعنا في بدايته سير العملية التعليمية في الدولة .. وتواصلنا مع مجموعة من المدارس والطلاب والمعلمين في الميدان للاطمئنان عليهم" ..

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