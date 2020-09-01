الامارات | سائق يصور صديقه عارياً بسبب 500 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق يصور صديقه عارياً بسبب 500 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة سائق آسيوي صور صديقه عارياً بهاتفه المحمول أثناء استحمامه، بسبب تخلف الأخير عن سداد مبلغ 500 درهم كانت مستحقة عليه للمتهم الذي أحالته النيابة بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة بدبي إنه اقترض المبلغ من صديقه بعد أن شرح له ظروفه، واتفق معه على رد المبلغ بعد شهر واحد، ثم تخلف عن السداد بسبب ظروف ألمت به، ووعده بذلك فور تقاضيه راتبه، ولم يمانع المتهم أو يتحدث معه في الأمر لاحقاً.

وأضاف المجني عليه إنه فوجئ باتصال من شقيقه في بلاده يخبره بأنه تلقى رسالة من المتهم تحوي فيديو له عارياً أثناء استحمامه وصور أخرى، فرجع إلى المتهم وسأله عن سبب قيامه بذلك، فرد عليه الأخير بأنه فعل ذلك بسبب تخلفه عن سداد المبلغ، فاشتكى لمسؤول السكن وأبلغ الشرطة التي قبضت على المتهم.

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