الامارات | مركز استجابة جديد في الدولة لتلقي شكاوى الأجور وبلاغات «الاتجار بالبشر»

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز استجابة جديد في الدولة لتلقي شكاوى الأجور وبلاغات «الاتجار بالبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مركز الاستجابة السريع" لدعم عمليات التفتيش وفقا لمنظومة متكاملة لإدارة الازمات والطوارئ. ويوفر المركز قاعدة بيانات متكاملة والمعلومات ذات الصلة بالبلاغات والشكاوى التي ترد الى الوزارة لا سيما ما يتعلق منها بالأجور فضلا عن حالات الاتجار بالبشر وكذلك توفير بيانات المنشات المتعثرة والتي على اقامتها عمال بالرغم من انها مغلقة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعمال والمنشات، وذلك من خلال ربط المركز بأنظمة الوزارة وهو الامر الذي من شأنه رفع معدلات الأداء والقدرة الإنتاجية لمفتشي الوزارة وتمكينهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة وفي أوقات الازمات.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد: «إن تدشين المركز يأتي في إطار تطوير أدوات الرقابة على سوق العمل بما يسهم في تعزيز استقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وحفظ حقوقهما وضمان التزام الطرفين بقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له».

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وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة للوزارة نفذت خلال الفترة من شهر مارس وحتى يوليو الماضيين 31 ألفا و610 زيارات، منها ألف و360 زيارة للمساكن العمالية و3آلاف و914 زيارة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المنشات و26ألفا و336 زيارة لمتابعة المنشآت المتأخرة بدفع الأجور من خلال نظام حماية الأجور.

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