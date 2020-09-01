ألستوم تمضي قدماً في مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات لدعم المجتمعات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة

كشفت ألستوم، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل بالسكك الحديدية والتنقل المستدام، عن التزامها المتواصل بدعم المجتمعات المحلية من خلال العديد من مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي تعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجيتها. وتهدف ألستوم إلى تحسين حياة المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، باعتبارها شركة مسؤولة اجتماعياً ومشاركة في مشاريع حضرية في الدولة مثل ترام دبي، أول ترام في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالإضافة إلى العديد من المشاريع البارزة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

تقديم الدعم خلال جائحة كوفيد-19

إلى جانب مبادرة ألستوم بتوزيع مجموعات المسؤولية المجتمعية للشركات التي تضمّ حاجيات أساسية على أعضاء فريقها للتصدّي لجائحة كوفيد-19، قامت ألستوم مؤخراً بتزويد العائلات المحتاجة في الدولة بمجموعات مماثلة من الحاجيات الأساسية. وفي إطار هذه المبادرة، أبرمت ألستوم شراكة مع مركز روافد للتطوير والتعليم، بهدف التبرع لـ 50 عائلة بمختلف الهدايا والأغراض الأساسية كالخضروات والمواد المعقِّمة، عقب تفشّي المرض.

أيام المسؤولية المجتمعية للشركات

تبحث ألستوم على الدوام عن طرق إيجابية للتأثير بالمجتمعات التي تعمل فيها، وقد شاركت في العديد من مبادرات دعم المجتمع في جميع أنحاء الإمارات. وشملت هذه المبادرات: حملة تنظيف الشاطئ، وتجربة ترام دبي وتقديم الهدايا للطلبة من أصحاب الهمم، ومبادرة فرحة العيد الرمضانية، والتطوع مع الأطفال من أصحاب الهمم في مركز المرموم للعلاج بركوب الخيل، والتوعية بداء السكري، ويوم التنقل المستدام، وحملة للتبرع بالدم، وغير ذلك.

حملة الجري وركوب الدراجات في سبيل قضية نبيلة

نظمت ألستوم في أبريل الماضي حملة جري وركوب دراجات في سبيل قضية نبيلة لجمع عائداتها لصالح مركز راشد لأصحاب الهمم. وساهمت الحملة في تشجيع أعضاء فريق شركة ألستوم على المشي أو الجري أو ركوب الدراجات عبر التبرع بقيمة درهم إماراتي واحد عن كل كيلومتر واحد يقطعه كل عضو منهم. وقام الفريق بالتبرع بمبلغ 50 ألف درهم إماراتي الذي جمعه من الحملة، لتوفير 14 كرسياً متحركاً لمركز راشد لأصحاب الهمم.

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التعاون مع جامعة عجمان

تماشياً مع التزامها بتمكين طلبة الجامعات الإماراتية، قامت ألستوم بتوظيف طلبة خريجيين من جامعة عجمان، بعد إنهائهم بنجاح فترة تدريب خاصة لنظام السكك الحديدية في دبي. ويأتي توظيف الطلبة في إطار اتفاقية تعاون وقعتها ألستوم مع جامعة عجمان في عام 2019 لتوفير التدريب الفني لطلبة الجامعة وتطوير خبراتهم في قطاع السكك الحديدية. وبعد إنهاء التدريب، تمت دعوة اثنين من طلبة الجامعة للدخول في فريق شركة ألستوم دبي.

مساعدة المجتمعات

في إطار تعليقه على جهود الشركة المتواصلة في مجال المسؤولية المجتمعية، قال تامر سلامة، المدير التنفيذي لمجموعة ألستوم في دول الخليج: "بصفتنا شركة مسؤولة اجتماعياً، فنحن نلتزم بمساعدة المجتمعات التي نعمل فيها من خلال إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بشكل متواصل. وأشعر بالفخر بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في زيادة جهود المسؤولية المجتمعية للشركات داخل الإمارات العربية المتحدة".

وتجدر الإشارة إلى أن ألستوم تُعتبر شريكاً راسخاً في تطوير مشاريع النقل وسبل التنقل في دبي. وقامت ألستوم بتسليم خط الترام في دبي، وهو أول نظام ترام متكامل في الشرق الأوسط، وأول مسار في العالم دون أسلاك كهربائية هوائية، والذي تم افتتاحه في نوفمبر 2014، كما تتولى الشركة مسؤولية صيانة نظام ترام دبي لمدة 13 عاماً. وتقود ألستوم تحالف إكسبولينك، المسؤول عن تسليم مسار 2020 لمترو دبي، أسرع مشروع مترو في العالم دون سائق، والذي تم افتتاحه في يونيو 2020.