صحيفة خليجية تتحدث عن تدابير الإمارات بالمجال التعليمي تزامنا مع كورونا

أكدت صحيفة خليجية، أن التدابير الوقائية التي استقبلت بها مدارسنا الطلبة في أول يوم دراسي، تجسد الوجه المشرق لما وصلت إليه المنظومة التعليمية في الدولة، من حيث استجابتها السريعة للمتطلبات والتحديات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين أعلى معايير السلامة لتفادي انتشار فيروس كورونا، بالتزامن مع حفاظها على المعايير التعليمية وتأمين البيئة الصفية المحفزة لتلقي المعلومة سواء أكان ذلك حضورياً أو «عن بُعد».

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية ا أن الإمارات وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم قدرتها الفائقة على توظيف إمكاناتها في خدمة المجتمع الذي وضعت صحته وسلامته على رأس أولوياتها منذ بداية الجائحة، وهي اليوم تنفذ أنموذجاً حضارياً من الأنظمة التعليمية يوازن بين الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر واستدامة العملية التعليمية، ويتيح خيارات عدة أمام الطلبة للدراسة وفق ما يناسبهم دون أن يؤثر ذلك على كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المقررة.

وقالت في ختام افتتاحيتها إن المعلمين، والأهالي، والطلبة شكلوا سنداً وداعماً لنجاح هذه الإجراءات، من خلال ما أظهره الطلبة الصغار من مستوى وعي بطرق الوقاية والالتزام بالتعليمات المدرسية، ما يعكس أحد أشكال التكاتف والتعاون الذي يميز مجتمع الإمارات والثقة المتبادلة بين الأفراد للحفاظ على ما تم إنجازه بالعودة للحياة الطبيعية تدريجياً إلى أن ينتهي الفيروس باللقاح

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