الامارات | %93 من سكان أبوظبي يثقون بقدرة المنشآت على توفير الغذاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن %93 من سكان أبوظبي يثقون بقدرة المنشآت على توفير الغذاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حازت المنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي ثقة نحو 93% من المجتمع المحلي في قدرتها على توفير الغذاء الكافي لتلبية احتياجات المستهلكين خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، متجاوزة معدلات الثقة العالمية التي لم تتجاوز 77%، كما حازت الإجراءات والتدابير الاحترازية التي طبقتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لضمان سلامة الغذاء خلال الجائحة ثقة نحو 86% من المجتمع المحلي.
وتعكس النتائج الثقة الكبيرة التي يوليها سكان إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين للقيادة، التي دائماً ما تؤكد على أن الغذاء والدواء خط أحمر، كما تعكس الثقة في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تحملت هذه المسؤولية، وكثفت جهودها لتأمين الغذاء وضمان سلامة تداوله واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون انتشار الفيروس خلال السلسلة الغذائية.
وكانت إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أجرت استطلاعاً للرأي شمل عينة عشوائية تمثل مختلف الشرائح العمرية من الذكور والإناث والجنسيات التي تقطن إمارة أبوظبي، للتعرف إلى رأي المجتمع المحلي حول تأثير جائحة «كوفيد-19» على شراء الأغذية وسلوكيات تناول الغذاء وتصورات سلامة الأغذية في الإمارة.
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