الامارات | وفاة شخصين بانفجار غاز بمطعم في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين بانفجار غاز بمطعم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخصان في حادث انفجار تمديدات غاز بمطعم في أبوظبي، حيث كان أحدهما في الموقع وتأثر بشكل مباشر، والآخر في الجهة المقابلة، وتوفي جراء سقوط قطعة اسمنتية عليه أثناء مروره في المنطقة.

وكشفت شرطة أبوظبي أنه حسب التحقيقات الميدانية تم تحديد أسباب الحادث، والذي نتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز، ما تسبب في تسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية.

وأخلت شرطة أبوظبي المبنى من جميع السكان كإجراء وقائي، ويجري العمل حالياً على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الانتهاء من تأمين المبنى بشكل كامل، فيما تعاملت فرق التدخل السريع بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بشرطة أبوظبي مع الحادث الذي وقع أمس في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد بأبوظبي، وأدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وكانت غرفة العمليات تلقت بلاغاً، صباح أمس، بشأن وقوع انفجار في مطعم، وعلى الفور تحركت فرق التدخل السريع بمركز الفلاح التابع لمديرية الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي.

وأفادت شرطة أبوظبي بأنه تم إغلاق تقاطع هزاع بن زايد (الوحدة مول) مع تقاطع شارع راشد بن سعيد باتجاه الداخل، وتقاطع الفلاح مع تقاطع شارع راشد بن سعيد باتجاه الخارج، وذلك بسبب وقوع حادث، وعلى سائقي المركبات أخذ الطرق البديلة.

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