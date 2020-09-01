- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «حصنتك» في المباني التجارية والسكنية بأم القيوين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، بالعمل على تركيب منظومة «حصنتك»، نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي، في جميع المنشآت التجارية والمباني السكنية في الإمارة، للحد من حوادث الحرائق وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد أم القيوين، أمس، اجتماعاً بمقر المجلس التنفيذي، لمناقشة مشروع «حصنتك»، نظام الحماية والإنذار والتحكم الذكي للمباني والمنشآت.
وثمّن سمو ولي عهد أم القيوين المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتوفير المستوى الأمثل للوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، ودعم تحقيق الأجندة الوطنية 2021 لتصبح الإمارات من أكثر الدول أماناً في العالم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «حصنتك» في المباني التجارية والسكنية بأم القيوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.