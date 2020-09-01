الامارات | وفاة شخص بحريق مطعم في المدينة العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص بحريق مطعم في المدينة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص (آسيوي) في حريق شب داخل مطعم ببناية مكونة من أربعة طوابق في المدينة العالمية في دبي، بحسب المتحدث الرسمي عن الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، الذي أشار إلى أن الحادث وقع فجر أمس. وقال المتحدث إن بلاغاً ورد في الساعة الرابعة والنصف صباح أمس، يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية المنطقة الثانية، فانتقلت فرق إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز ند الشبا، وبادر رجال المكافحة بإخلاء المبنى فوراً كإجراء احترازي لحماية السكان.

وأضاف أن المكافحة استطاعت احتواء الحريق خلال 33 دقيقة، وأثبتت المعاينة الأولية أن الحريق شب نتيجة تسرب غاز في المطعم، ما أدى إلى وقوع انفجار محدود، توفي على إثره شخص كان نائماً داخل المطعم، لافتاً إلى أن فرق المكافحة بعد السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد، سلّمت الموقع لخبراء شرطة دبي بهدف استكمال التحقيقات.

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