الامارات | جائزة الوقاية من التنمر في المدارس تفتح باب الترشح للدورة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الوقاية من التنمر في المدارس تفتح باب الترشح للدورة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن فتح باب التسجيل لـ«جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس»، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز الجهود في توفير بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وتحفيز المجتمع المدرسي على البذل والعطاء، وخلق المنافسة الشريفة وحب التميز، وإبراز أصحاب المبادرات والأفكار الإبداعية المتميزة.

وفتح المجلس باب التسجيل على الرابط الإلكتروني bpa.scmc.gov.ae، وسيكون آخر موعد للاشتراك في الجائزة 30 سبتمبر الجاري.

وتتضمن فئات الجائزة المدارس الحكومية والخاصة، والمديرين والمعلمين ومن في حكمهم من الفنيين والممرضين والطلبة والأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وذوي الطلبة.

ومن متطلبات الترشح للجائزة أن تكون المدارس، سواء الحكومية أو الخاصة أو المعلمين والفنيين، لهم مشاركات بمبادرات متميزة للحد من التنمر، وفي ما يخص ترشح الطلبة، فإنه ينبغي منهم توضيح مشاركتهم بتصميم وتنفيذ مبادرات أو نشاطات خاصة بهم، حققت نجاحاً في الحد من التنمر، وكذلك ذوي الطلبة من خلال مشاركتهم في برامج الوقاية من التنمر، سواء كانت بالدعم أو المشاركة المتميزة والإيجابية.

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ويشترط على جميع الفئات في حال الترشح أن تكون المشاركة بالمبادرات والمشروعات التي تمت خلال عامي 2019 و2020.

وسيتم تقييم المرشحين خلال شهر أكتوبر المقبل من خلال المقابلات التقييمية، والاطلاع على الأدلة الداعمة للمعايير والجهود المبذولة، وسيعلن المجلس عن النتائج وتكريم الفائزين في احتفال رسمي في 20 من نوفمبر المقبل، الذي يصادف يوم الطفل العالمي.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبمشاركة 20 جهة محلية واتحادية، حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر في المدارس، بهدف رفع مستوى الوعي حول الوقاية من التنمر في المدارس في جميع إمارات الدولة.

برنامج تدريبي

نفّذ المجلس برنامجاً تدريبياً للوقاية من التنمر في المدارس، وتم تطبيقه على 64 مدرسة في الدولة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي و«يونيسف»، وحقق نجاحاً في تخفيض حالات التنمر في المدارس، وأصدر المجلس دليلاً للوالدين للحماية من التنمر، يحتوي على رسومات توضيحية للتنمر في مدارس الذكور والإناث على حد سواء، ويتضمن تعريف التنمر وأشكاله.

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