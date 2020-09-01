الامارات | 541 إصابة جديدة بـ «كورونا» و331 حالة شفاء ووفاة اثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن 541 إصابة جديدة بـ «كورونا» و331 حالة شفاء ووفاة اثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 82763 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 70231 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 384 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 331 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60931.

إلى ذلك أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عن إعادة افتتاح وتشغيل منصات البيع المظللة والمفتوحة في سوق الخضار والفاكهة بأبوظبي، بعد تنفيذها عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة لحماية سلامة العاملين في السوق ومرتاديه من الجمهور.

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من جانبها أكدت إدارة الصحة العامة في البلدية أنها أنجزت خطة إعادة تأهيل المنصات بالتنسيق مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) على صعيد نظافة الموقع، حيث تمت جميع عمليات النظافة والتعقيم لمنصات البيع كلها، كما أجرت البلدية عمليات الصيانة لدورات المياه العمومية بجانب المنصات المظللة، وأيضاً المغاسل التابعة لمنصات البيع، وعربات تحميل البضائع لتكون جاهزة للاستخدام من قبل الجمهور، وتزويدهم بأدوات النظافة والمعقمات اللازمة.

عودة موظفي الجهات الحكومية بأم القيوين بنسبة 100%

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين التعميم رقم 7 لسنة 2020 بشأن عودة الموظفين إلى مقار عملهم في الجهات الحكومية بنسبة 100% اعتباراً من اليوم. ونص التعميم على إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة، على أن تنحصر الاستثناءات للفئات الآتية شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية ضرورة التواجد في مقر العمل وهم: الموظفون المصابون بالأمراض المزمنة بحيث يستمر عملهم عن بعد، شريطة تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة، والموظفات ممن يتابعن تعليم أبنائهن في التعليم عن بعد في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، شريطة تقديم ما يثبت أن الأبناء مسجلون في التعليم عن بعد، بالإضافة الى الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن في المنزل من أصحاب الهمم، والذين تستدعي حالتهم الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة، بناء على تقرير الجهات الصحية المعتمدة في الدولة. كما نص التعميم على الاستمرار بتفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط، ما يحقق التباعد الاجتماعي. أم القيوين À وام

إعادة افتتاح منصات البيع المظللة والمفتوحة في سوق الخضار والفاكهة بأبوظبي.

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