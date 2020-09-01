الامارات | 6 حوادث مرورية تسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حوادث مرورية تسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفرقة في ستة حوادث مرورية وقعت في دبي، أخيراً، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة، العقيد جمعة سالم بن سويدان، الذي أوضح أن معظم الحوادث وقع نتيجة أخطاء ومخالفات، مثل السير عكس الاتجاه، وتجاوز الإشارة الحمراء، والانحراف المفاجئ.

وقال إن الحادث الأول وقع الساعة 11:30 مساء الخميس الماضي على شارع الخيل الأول، حين اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة هوائية، نتيجة عبورها الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي أدى إلى الاصطدام بها وإصابة سائق الدراجة بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف بن سويدان أن الحادث الثاني وقع الساعة الثامنة مساء الجمعة الماضي على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأسفر عن إصابة سائق مركبة بإصابات بليغة، نتيجة اصطدامه بسيارة أخرى، بسبب عدم الانتباه والدخول إلى مسار خط سير الترام، ولحقت أضرار بليغة بالمركبتين.

وأشار إلى أن الحادث الثالث وقع الساعة السابعة والنصف يوم الجمعة الماضي على شارع جميرا، إذ انحرفت مركبة عن مسارها، واصطدمت بعمود إنارة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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وأوضح بن سويدان أن الحادث الرابع وقع ظهر السبت الماضي على شارع الشيخ زايد، حين انحرفت مركبة من نوع «تويوتا» عن مسارها إلى جهة اليمين، واصطدمت بمركبة أخرى من نوع «نيسان»، ونظراً لقوة الاصطدام انحرفت السيارة ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة الثانية متأثراً بإصاباته البالغة، فيما لحقت أضرار بليغة بالمركبتين.

وأفاد بأن الحادث الخامس وقع في اليوم ذاته الساعة الـ11 مساء على شارع الخيل، حين اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما سجل مرور دبي أن الحادث السادس، وقع بين مركبة خفيفة وحافلة في اليوم ذاته على شارع المستقبل بالاتجاه من تقاطع بولينغ إلى الخليج التجاري، وتبين من خلال المعاينة أن سائق المركبة الخفيفة قاد مركبته عكس اتجاه السير، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالحافلة وجهاً لوجه، ما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتقي العلاج، فيما لحقت أضرار بليغة بالمركبة المتسببة ومتوسطة بالحافلة.

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