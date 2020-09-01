الامارات | «لحمايتكم» يؤمّن 3000 مبنى في عجمان بـ 120 ألف كاميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن «لحمايتكم» يؤمّن 3000 مبنى في عجمان بـ 120 ألف كاميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت القيادة العامة لشرطة عجمان، بأنها حققت إنجازاً جديداً بعد مرور ثلاثة أعوام على تنفيذ مشروع «لحمايتكم» للمراقبة الأمنية، بتركيب 120 ألف كاميرا مراقبة في 3000 مبنى في الإمارة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الأمن والأمان.

وقال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان، المقدم محمد بن يافور الغفلي، إن شرطة عجمان منذ إطلاق مشروع «لحمايتكم» عام 2017 واصلت جهودها في المسح وتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة تركيب كاميرات المراقبة في المباني السكنية والمحال التجارية والفنادق والمنشآت بمختلف نشاطاتها، ليصل عدد الكاميرات التي تم تركيبها إلى 120 ألف كاميرا مراقبة تؤمّن ما يزيد على 3000 مبنى في الإمارة.

وأضاف أنه تم تنفيذ المشروع بإشراف شرطة عجمان وشركات أمنية متخصصة لضمان فاعلية عملها بشكل دقيق، وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة من الشرطة، منها ما يختص بالمهندسين والفنيين المتخصصين في عملية التركيب والصيانة الدورية، كما تم وضع لوحات للتوضيح بأن المكان مراقب بالكاميرات، لضمان عدم انتهاك عملية المراقبة لخصوصية السكان.

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وأكد الغفلي، أن مشروع «لحمايتكم» للمراقبة الأمنية أسهم بشكل كبير في الحد من جرائم السرقات والجرائم المقلقة بشكل عام، ليصبح رادعاً قوياً في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمقيمين، ويشكل تحولاً جديداً في مسيرة تعزيز جودة الحياة من خلال تعزيز نسبة الشعور بالأمان في إمارة عجمان.

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