الامارات | «طرق دبي» تصدر شهادات الفحص الفني إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تصدر شهادات الفحص الفني إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيراً، طباعة شهادات الفحص الفني للمركبات المسجّلة في الإمارة، واكتفت بتزويد المتعاملين من أصحاب المركبات بنسخة إلكترونية من هذه الشهادات عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات التي تجعل المتعاملين يحصلون على هذه الخدمة بسرعة وسهولة، كما تُسهِمُ في إنجاز التوجهات والمبادرات الحكومية الاستراتيجية في هذا المجال.

وأكد مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص، جمال السادة، حرص الهيئة دعم خطط ومبادرات الحكومة، منها دعم مبادرة الاقتصاد الأخضر، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي في تعزيز الخدمات الإلكترونية، واستراتيجية «المعاملات اللاورقية» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحويل إمارة دبي إلى أذكى مدينة في العالم.

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وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق عدد من الغايات والأهداف الاستراتيجية، منها «دبي الذكية» من خلال تحقيق الريادة في التحوّل الرقمي، و«السلامة والاستدامة البيئية» من خلال التقليل من طباعة الأوراق، كما تأتي المبادرة في هذا الوقت لدعم جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19). وتابع السادة أن الهيئة تسعى إلى تحسين وتطوير خدماتها من أجل إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة.

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