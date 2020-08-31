الامارات | طقس مغبر غائم جزئياً صحو على الدولة خلال الأيام المقبلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مغبر غائم جزئياً صحو على الدولة خلال الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود البلاد خلال الأيام المقبلة طقس مغبر غائم جزئيا أحيانا صحو بوجه عام.
ويكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئيا أحيانا – و تظهر السحب بعد الظهر و قد تكون ركامية أقصى الغرب.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا ، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
و يشهد يوم "الأربعاء" المقبل طقسا صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويظل الطقس يوم " الخميس" صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا وشمالا.. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويكون الطقس يوم "الجمعة" صحوا بوجه عام مغبرا أحيانا .. و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، مثيرة للغبار نهارا، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
ويسود يوم " السبت" طقس مغبر غائم جزئيا أحيانا .. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا ، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و البحر يكون خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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