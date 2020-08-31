الامارات | "الصحة" تكشف عن 541 إصابة جديدة بـ "كورونا" و331 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 541 إصابة جديدة بـ "كورونا" و331 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 82,763 فحص جديد ضمن خطط توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وسجلت 541 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 70,231 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن 331 حالة شفاء جديدة لمصابين بمرض كوفيد19، وتعافيها التام من الأعراض، وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 60,931 حالة.

وسجلت "الصحة" حالتي وفاة لشخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس19، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 384.

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