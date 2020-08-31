الامارات | وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحوادث مرورية في دبي خلال الأيام الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين بحوادث مرورية في دبي خلال الأيام الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص وأصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة في حوادث مرورية وقعت في الأيام الماضية.

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، العقيد جمعة سالم بن سويدان، إن الحادث الأول وقع عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء يوم الخميس الماضي على شارع الخيل الأول، حيث اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة هوائية، موضحاً أن سائق الدراجة قام بعبور الإشارة الضوئية الحمراء، الأمر الذي أدى إلى وقوع الاصطدام، ومن جراء الحادث أصيب سائق الدراجة بإصابات متوسطة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووقع الحادث الثاني مساء يوم الجمعة الماضي، عند الساعة الثامنة مساءً على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث أصيب سائق مركبة من نوع كاديلاك بإصابات بليغة، بعد اصطدام مركبته بمركبة أخرى، نتيجة عدم الانتباه والدخول لمسار خط سير الترام، كما لحقت أضرار بليغة بالمركبات.

ووقع الحادث الثالث عند الساعة السابعة والنصف على شارع جميرا، حيث انحرفت مركبة من مسارها، واصطدمت بعمود الإنارة، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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ووقع الحادث الرابع عند الساعة الثالثة ظهراً يوم السبت الماضي على شارع الشيخ زايد، حينما انحرفت مركبة من نوع «تويوتا» من مسارها إلى جهة اليمين، واصطدمت بمركبة أخرى من نوع «نيسان»، ومن شدة الاصطدام انحرفت الثانية ثم تدهورت، وأسفر عن الحادث وفاة سائق السيارة الثانية متأثراً بإصاباته البالغة، فيما لحقت أضرار بليغة بالمركبات.

بينما وقع الحادث الخامس في اليوم نفسه عند الساعة الحادية عشرة مساء على شارع الخيل، حيث اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر وقع بين مركبة خفيفة وحافلة ثقيلة عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم نفسه على شارع المستقبل بالاتجاه من تقاطع بولينغ إلى الخليج التجاري، حيث تبين من خلال المعاينة أن سائق المركبة الخفيفة قام بقيادة مركبته عكس اتجاه السير، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالحافلة وجهاً لوجه، ما أسفر عن إصابة سائق المركبة الخفيفة بإصابات بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتقي العلاج، في حين لحقت أضرار بليغة بالمركبة المتسببة، ومتوسطة بالحافلة.

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