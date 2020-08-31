الامارات | وفاة شخص نتيجة حريق بمطعم في المدينة العالمية

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص نتيجة حريق بمطعم في المدينة العالمية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخص آسيوي في حريق شب داخل مطعم ببناية مكونة من أربعة طوابق في المدينة العالمية بدبي، بحسب المتحدث عن الدفاع المدني، الذي أشار إلى أن الحادث وقع فجر اليوم.
وقال المتحدث إن بلاغاً ورد في الساعة الرابعة والنصف صباحاً، عن حريق في مطعم بالمدينة العالمية المنطقة الثانية، فانتقلت فرق إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز ند الشبا، وبادر رجال المكافحة إلى إخلاء المبنى فوراً كإجراء احترازي لحماية السكان.
وأضاف أن المعاينة الأولية أثبتت أن الحريق شب نتيجة تسرب غاز في المطعم، ما أدى إلى وقوع انفجار محدود، توفي على إثره شخص كان نائماً في المطعم، لافتاً إلى أن فرق المكافحة استطاعت احتواء الحريق خلال 33 دقيقة، وسلمت الموقع لخبراء شرطة دبي بهدف استكمال التحقيقات.
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