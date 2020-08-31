'المرأة الإماراتية مكون أساسي في نهضة البلاد

فاطمة الهاشمي مؤسسة "هاش ديزاين ": يسرنا الانضمام إلى مختلف الشرائح المجتمعية وقيادتنا الرشيدة للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، وتقديم التهاني والتبريكات إلى كافة نساء الوطن، لدورهن المهم والفاعل في نهضة البلاد وتقدمها في كافة المجالات، لاسيما وأنهن دخلن ميادين العمل المختلفة، وأسهمن في تطوير وصياغة الخطط الاستراتيجية وتطبيقها.

إن النموذج الذي قدمته المرأة الإماراتية يبيعث على الفخر والاعتزاز، لاسيما وأنها تبوأت مناصب قيادية عليا في الوزارات والسفارات والهيئات الدولية، وقدمت صورة عصرية مشرقة لدولتنا، كل ذلك بفضل إنصافها من القوانين والتشريعات التي تضمن لها كافة حقوقها على نحو تفوقت به الإمارات على دول متقدمة في هذا المجال.

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وستظل المرأة سنداً للوطن ومكتسباته من خلال الدعم الذي تحظى به على كافة المستويات، إلى جانب توفير فرصة التعليم والتأهيل والتدريب في القطاعين العام والخاص، لمواصلة دورها كمكون أساسي في نهضة الإمارات واستدامة نموها ضمن المبادرة الحكومية للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.'