إل جي تُوفر حلاً فريداً للتهوية الشخصية عبر جهاز تنقية الهواء PURICARE™ القابل للارتداء

ستمنح "إل جي إلكترونيكس" معنى جديداً للهواء الشخصي النظيف من خلال إطلاقها لجهاز تنقية الهواء PuriCare™ القابل للارتداء في معرض إيفا 2020. وبصفتها شركة عالمية رائدة لحلول الهواء النظيف، لطالما ارتبطت منتجات "إل جي" بالحياة الصحية والنظيفة وأثمرت هذه السمعة عن إطلاق فئة جديدة كلياً من تقنيات الهواء القابلة للارتداء لتوفير مستوى جديد من الحماية المحمولة. وسيتوفر جهاز تنقية الهواء PuriCare القابل للارتداء من "إل جي" في أسواق محددة ابتداءً من الربع الرابع من العام.

يحل جهاز تنقية الهواء PuriCare القابل للارتداء من "إل جي" مشكلة الأقنعة المصنوعة منزلياً التي تتفاوت درجات جودتها وقِلّة الأقنعة التي تستخدم لمرة واحدة. ويستخدم الجهاز فلترين H13 HEPA للعناية الكاملة، الشبيهين بالفلاتر المستخدمة في منتجات تنقية الهواء المنزلية لدى الشركة.

يُمكّن استخدام أحدث تقنيات "إل جي" في مجال تنقية الهواء والفلاتر عالية الأداء والقابلة للاستبدال في توفير الهواء النقي والنظيف في الداخل والخارج. ويتيح جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء من "إل جي" للمستخدمين استنشاق الهواء النظيف والمفلتر بفضل المراوح المزدوجة ومستشعر الجهاز التنفسي الحاصل على براءة اختراع، ويكتشف مستشعر الجهاز التنفسي دورة وحجم نَفَس المستخدم ويضبط المراوح المزدوجة ثلاثية السرعات وفقاً لذلك. ويتم تسريع المراوح تلقائياً لتعزيز سحب الهواء والإبطاء لتقليل المقاومة عند الزفير وجعل التنفس أكثر سلاسة وسهولة.

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صُمم بطريقة هندسية متميزة استناداً إلى التحليل الشامل لشكل الوجه، ويتناسب جهاز PuriCare Wearable من "إل جي" بشكل مريح ومتناسق مع وجه المستخدم لتقليل تسرب الهواء حول الأنف والذقن. ويتيح التصميم أيضاً إمكانية ارتدائه بشكل مريح لساعات متتالية. وتوفر البطارية الفعالة وخفيفة الوزن التي تبلغ قدرتها 820 مللي أمبير ما يصل إلى ثماني ساعات من التشغيل في الوضع المنخفض وساعتين في الوضع العالي.

علاوة على ذلك، يأتي حل تنقية الهواء الشخصي المبتكر من "إل جي" مزوداً بعلبة تحافظ على نظافته بين الاستخدامات. وهو مزودة بأضواء UV-LED التي تقتل الجراثيم الضارة، وتستطيع العلبة الفريدة من نوعها شحن القناع وإرسال إشعار إلى تطبيق LG ThinQ على الهاتف المحمول (Android/iOS) عند الحاجة إلى استبدال المرشحات (الفلاتر) للحصول على أفضل أداء. ولأن كل مكون من مكونات جهازLG PuriCare القابل للارتداء ومنها الفلاتر وأحزمة الأذن قابلة للاستبدال وإعادة التدوير، يعتبر هذا الجهاز حل صديق للبيئة أيضاً.

قال دان سونج، رئيس شركة إل جي إلكترونيكس للأجهزة المنزلية وحلول الهواء: "يُعدّ جهاز تنقية الهواءPuriCare القابل للارتداء إضافة مشوقة لمجموعتنا المتنامية من المنتجات المصممة لتوفير الفوائد الصحية وخيارات التنقية الفعالة. ومن المهم أن نتمكن من تقديم الحلول التي تضيف القيمة الملموسة في الوقت الذي يبحث فيه المستهلكون عن طرق لجعل الحياة أكثر أماناً وملاءمةً.