منصة "وياك" تقدّم آلاف الساعات من المحتوى العربي المتميز عبر أجهزة هواوي و HONOR في الإمارات ومصر

أعلنت شركة هواوي اليوم عن إدراج منصة "وياك" الرقمية التابعة لشركة زي انترتاينمت العالمية والمختصة بمحتوى الفيديو الترفيهي باللغة العربية عند الطلب ضمن أحدث إضافاتها إلى تطبيق HUAWEI Video في الإمارات.

وقد نجحت "وياك" والتي تعني باللغة العربية الفصحى "معك" في اكتساب قاعدة واسعة من المتابعين من خلال خدمة الفيديو عند الطلب التي تقدم أعلى مستوى من المحتوى الترفيهي للجمهور العربي في جميع أنحاء العالم. والآن أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة هواوي و HONOR الاستمتاع بهذا المحتوى في أي وقت وأي مكان.

وفي هذه المناسبة، قالت نادين سمرة، مدير عام منصة "وياك": "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع هواوي ليحظى مستخدموها في العالم العربي بتجربة رائعة حيث توفر منصة وياك محتوى متميزاً ومشاهدة ممتعة للمشاهدين العرب في جميع أنحاء العالم وذلك من خلال الإنترنت أو عبر التطبيقات الرقمية وأجهزة التلفزيون الذكية. ويعد دمج منصة وياك مع تطبيقHuawei video محطة مهمة بالنسبة للمنصة كما أنه سيضيف مكتبة غنية ومتنوعة من المحتوى الرائع إلى تطبيق شركة هواوي. ونحن متحمسون للغاية لتوفير قناة توزيع إضافية للمشاهد العربي للاستمتاع بما تقدمه منصتنا في أي زمان ومكان".

وبهذه الخطوة سيتمكن مستخدمو أجهزة هواوي و HONOR في الإمارات ومصر من الاستمتاع بالمسلسلات العربية الكلاسيكية بالإضافة إلى المسلسلات الهندية المدبلجة الحصرية، مما سيعزز مكانة منصة "وياك" كخدمة شاملة لبث محتوى الفيديو تلبي احتياجات الجمهور العربي أينما كان.

كما سيحظى مستخدمو الأجهزة بفرصة للاستمتاع بأكثر من 18,000 ساعة من المحتوى المتميز باللغة العربية كالمسلسلات والأفلام والبرامج التلفزيونية عبر تطبيق HUAWEI Video.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين مشاهدة أفلام ومسلسلات بوليوود المدبلجة باللغة العربية فضلاً عن المحتوى الهندي الحصري، والمتوفر أيضاً على كل من الموقع الإلكتروني وعبر الأجهزة المحمولة. هذا وتم إطلاق الخدمة الجديدة في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

بدوره، قال آدم شياو، المدير التنفيذي لخدمات HUAWEI Mobile Services في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "نحن في شركة هواوي نسعى دائماً إلى تقديم أفضل أنواع المحتوى وأكثرها تشويقاً ومتعة عبر منصاتنا، ومن هنا وقع اختيارنا على منصة وياك. فهذه المنصة الشهيرة المتخصصة في خدمات بث الفيديو باللغة العربية تمكن الجمهور العربي بغض النظر عن مكان وجوده من الاستمتاع بأجمل المسلسلات والأفلام الأكثر إثارة على شاشات الهواتف والأجهزة الذكية من هواوي و HONOR . ويضم تطبيق HUAWEI Video مكتبة متجددة ومتنامية من المحتوى المتميز الذي يلبي أذواق واحتياجات مجموعة واسعة من المجتمعات".