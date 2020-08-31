مطعم "لويجيا" يقدّم باقة من التجارب والعروض الصيفية المميزة

أطلق «لويجيا» المطعم الإيطالي العريق الحائز العديد من الجوائز ، والذي يقع في فندق ريكسوس بريميوم بمساكن شاطئ جميرا ، باقة من التجارب والعروض الصيفية المميزة.

يشتهر مطعم لويجيا بتقديم مأكولات المطبخ الإيطالي الأصيل في قلب مدينة دبي، حيث يقدم قائمة شهيرة تضم الأطباق الإيطالية كافة؛ بدءاً من المقبلات الشهية، وصولاً إلى البيتزا الطازجة والأطباق الجانبية، وغيرها الكثير.

وتتضمن الباقات الجديدة ليلة «بوب أند بيتزا» كل يوم أربعاء من الساعة 6 مساء إلى الساعة 11 مساءً بتكلفة 150 درهم إماراتي للشخص الواحد ، وكما يقدم برنش يومي الجمعة والسبت مجموعة مختارة من الوصفات الإيطالية التي تجعل من تجربة تناول الطعام للعائلات تجربة لا تنسى أربعاء من الساعة 1 مساء إلى الساعة 4 مساءً بتكلفة تبدء من 220 درهم إماراتي للشخص الواحد وكما يقدم المطعم ساعة التخفيضات.

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ومع كرم الضيافة الإيطالي الذي لا يضاهى، والأجواء المفعمة بالحيوية والقائمة الإيطالية الأصلية الواسعة، يحرص «لويجيا» على إرضاء كل الأذواق، وتقديم أفضل ما في إيطاليا في كل طبق.

نبذة عن لويجيا

أسّس مطعم لويجيا كل من لويجي غرناتشيا وإنريكو كوبولا. لويجيا مطعم إيطالي فاخر مناسب للعائلات يقدم أطباقاً من المطبخ الإيطالي الأصيل في دبي، وقد تم افتتاحه في بداية العام 2018 في دبي كفرع للمطعم الرئيسي في جنوة، ليكون أول فرع له خارج سويسرا وخامس فرع حول العالم، مع مزيد من الخطط للتوسع حول العالم في المستقبل. أبصر مطعم لويجيا النور نتيجة لشغف المؤسسين بمشاركة عشقهما للمطبخ الإيطالي مع الآخرين، وهما يواصلان استكشاف المناطق الإيطالية بحثاً عن أجود المنتجات وتقنيات الطهي وسعياً للحصول على أفضل المكوّنات من المزارعين التقليديين لتقديمها إلى رواد المطعم الأوفياء. يعدّ لويجيا الذي سمّي تيمناً بجدّة المؤسسين أكثر من مجرد مطعم عادي، فهو يفخر بتقديم "أفضل ما في إيطاليا" ولا يستخدم سوى المكوّنات عالية الجودة ويتّبع الوصفات الأصلية التي تم توارثها جيلاً بعد جيل. تأسس مطعم لويجيا تكريماً للحياة العائلية والتقاليد وللتمتع بلحظات فريدة مع وجبات لذيذة تجسّد فلسفة لويجيا!