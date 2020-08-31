سيف بن زايد يكرّم منصور العور تقديراً لدوره في إنجاح "جائزة وزير الداخلية للتميّز"

- كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سعادة الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، تقديراً لدوره الفاعل ومساهماته القيّمة في دعم وإنجاح الدورة الخامسة من "جائزة وزير الداخلية للتميز"، والتي تكتسب أهمية بالغة لكونها تمثل إطاراً شمولياً لتحفيز التنافسية الإيجابية وتعزيز التميز المؤسسي. وتقدّم سعادة الدكتور منصور العور بجزيل الشكر والعرفان من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مشيداً باهتمام سموه بتقدير المساهمات البارزة في إرساء دعائم الريادة والتميز باعتبارها حجر الأساس لمنظومة العمل الحكومي، بعد أن كرستها التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الوصول إلى المراكز الأولى عالمياً في كافة المجالات.

وأضاف سعادته: "يشرّفنا أن نكون جزءاً من الجهات الفاعلة في إنجاح "جائزة وزير الداخلية للتميز"، والتي تعتبر دعامة متينة للارتقاء بمستوى كفاءة وتميز الأداء الوظيفي وغرس الابتكار كثقافة مؤسسية راسخة لتطوير الخدمات، بما يحقق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع. ويمثل تكريم سموه وسام فخر ومسؤولية غالية تدفعني بلا شك إلى المضي قدماً في دعم الجهود الرامية إلى بناء القدرات المتميزة والمؤهلة لدفع مسار الريادة والإبداع والابتكار، باعتبارها الأساس القوي لتعزيز مؤشرات التنافسية الدولية لدولة الإمارات، التي تمضي بثقة وثبات لتكون في صدارة الأمم المتقدّمة في العالم."